A La Gran 7-30
29 de septiembre de 2026 a la - 11:42

AUDIO: Hugo Javier evoluciona favorablemente y se evalúa si podría seguir rehabilitación desde su casa

Un hombre con camisa blanca y jeans desciende de un vehículo policial, mientras un oficial uniformado revisa documentos a su lado.
Un hombre salió de un vehículo policial durante un procedimiento legal en un entorno urbano.Gentileza
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