A La Gran 7-30
05 de octubre de 2026 a la - 13:20

AUDIO: ¿Bachi Núñez minimiza la derrota en Asunción y ve al Partido Colorado ganador en 2028?

El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.
El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.Senado Gentileza
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.