Victoria de Sole Núñez en Asunción: ¿El cartista Yamil Esgaib se va o no del país?

Viralizada aparentemente más sobre la base de un fuerte deseo de que sea realidad antes que por la veracidad en sí misma, circuló ampliamente en redes sociales una gráfica con expresiones atribuidas al diputado cartista Yamil Esgaib (ANR, HC) en las que supuestamente prometía dejar el país si ganaba Soledad Núñez en Asunción.

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“Si Soledad Núñez gana me voy del país. Es un peligro si llega a asumir. Pido a los asuncenos que voten por Camilo y por mi hijo Nasser para hacer de Asunción una ciudad mejor”, señalaba la gráfica viralizada en redes sociales con la imagen de Esgaib.

Esta llegó incluso a manos del propio protagonista, que ya el sábado, en vísperas de la elección en la que finalmente se dio la derrota del candidato colorado, Esgaib se encargó de descartar dicha posibilidad.

“¡ATENCIÓN! Circula una publicación con información falsa y malintencionada. No confíes en contenidos sin verificar su origen”, escribió Esgaib.

Sin embargo, esta aclaración no llegó para muchos usuarios de redes sociales, que, esperanzados optaron por creer que las expresiones eran reales, y exigieron que se cumpliera con la palabra supuestamente empeñada.

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Entre ellos, el exsenador Jorge Querey compartió la imagen ya desmentida por Esgaib diciendo: “La palabra se cumple, seas una persona digna o incluso en la mafia”.

Muchos podrían atribuir la animadversión hacia Esgaib por ser uno de los cartistas más “virulentos” en la Cámara de Diputados; sin embargo, ayer incluso salió rabioso de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, porque le pidieron aclarar los motivos de su visita.

Casi como haciendo honor a su apodo de “Gargamel”, el villano de la serie de dibujos de los Pitufos, Esgaib se retiró a los gritos de la sede de la ANR porque le negaban la entrada a su partido.