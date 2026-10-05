A La Gran 7-30
05 de octubre de 2026 a la - 13:19

AUDIO: “El único responsable de la derrota en Asunción es Horacio Manuel Cartes Jara”, dijo Lilian Samaniego

Fotografía difundida por la ANR del encuentro entre Horacio Cartes y Lilian Samaniego en la Junta de Gobierno.
Fotografía difundida por la ANR del encuentro entre Horacio Cartes y Lilian Samaniego en la Junta de Gobierno.
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