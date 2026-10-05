A La Gran 7-30
05 de octubre de 2026 a la - 10:22

AUDIO: Rastrillaje policial en Borja tras enfrentamiento contra los asesinos que atacaron a dos mujeres en Eusebio Ayala

Conjunto de uniforme táctico, incluyendo camiseta verde, pantalón y gorro de camuflaje, sobre terreno de tierra y hierba.
Uniforme táctico policial encontrado dentro de la camioneta de los prófugos en Borja.Gentileza
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