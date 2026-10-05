A La Gran 7-30
05 de octubre de 2026 a la - 11:30

AUDIO: SEN habla de tornado en Capiatá y envía asistencia

CAPIATÁ,(Paraguay) 04/10/2026.- Una tormenta con granizo causó la madrugada del este domingo daños en vehículos y techos de viviendas y dejó sin energía eléctrica a zonas de la capital paraguaya, Asunción, y ciudades aledañas, en medio de una alerta meteorológica por intensas lluvias con ráfagas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora. EFE/ Administración Nacional De Energía De Paraguay. SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
CAPIATÁ,(Paraguay) 04/10/2026.- Una tormenta con granizo causó la madrugada del este domingo daños en vehículos y techos de viviendas y dejó sin energía eléctrica a zonas de la capital paraguaya, Asunción, y ciudades aledañas, en medio de una alerta meteorológica por intensas lluvias con ráfagas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora. EFE/ Administración Nacional De Energía De Paraguay. SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO) Administración Nacional de Energía de Paraguay
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