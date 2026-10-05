A La Gran 7-30
05 de octubre de 2026 a la - 11:22

AUDIO: Tras tiroteo en Guairá, detienen al principal sospechoso del asesinato en Eusebio Ayala

Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo 'Chule' de pie con expresión neutra, camiseta negra y brazos cruzados en ambiente interior iluminado.
Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo 'Chule' , capturado en Borja.Gentileza/Policía Nacional
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.