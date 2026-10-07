A La Gran 7-30
07 de octubre de 2026 a la - 11:16

AUDIO: Beto Ovelar: “Cartes iba a ser como Messi si ganábamos Asunción” y califica de oportunista a Lilian

Hombre con traje claro gesticula mientras habla en un ambiente formal. Mano de otra persona visible a la izquierda.
Silvio "Beto" OvelarSILVIO ROJAS FALCON
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