En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este del país.

Desde poco después de las 5:30 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” con “ocasional caída de granizos” - en cinco departamentos norteños: Concepción, Amambay, San Pedro, el centro y norte de Presidente Hayes y el centro y sur de Boquerón.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, martes, y podrían extenderse al menos hasta el miércoles.

La temperatura al comenzar la semana

El ambiente se mantiene caluroso en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 26 grados.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 23 °C 32 °C San Pedro 23 °C 32 °C Caacupé 21 °C 30 °C Villarrica 21 °C 29 °C Coronel Oviedo 21° C 30 °C Caazapá 21 °C 30 °C Encarnación 20 °C 32 °C San Juan Bautista 21 °C 31 °C Paraguarí 21 °C 29 °C Ciudad del Este 21 °C 28 °C Asunción 23 °C 31 °C Pilar 22 °C 31 °C Pedro Juan Caballero 22 °C 30 °C Salto del Guairá 22 °C 28 ºC Pozo Colorado 23 °C 34 °C Fuerte Olimpo 26 °C 36 °C Mariscal Estigarribia 25 °C 37 °C

Se esperan índices similares mañana y un leve descenso de la temperatura el miércoles.