En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este del país.
Desde poco después de las 5:30 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” con “ocasional caída de granizos” - en cinco departamentos norteños: Concepción, Amambay, San Pedro, el centro y norte de Presidente Hayes y el centro y sur de Boquerón.
Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, martes, y podrían extenderse al menos hasta el miércoles.
La temperatura al comenzar la semana
El ambiente se mantiene caluroso en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 26 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
23 °C
32 °C
San Pedro
23 °C
32 °C
Caacupé
21 °C
30 °C
Villarrica
21 °C
29 °C
Coronel Oviedo
21° C
30 °C
Caazapá
21 °C
30 °C
Encarnación
20 °C
32 °C
San Juan Bautista
21 °C
31 °C
Paraguarí
21 °C
29 °C
Ciudad del Este
21 °C
28 °C
Asunción
23 °C
31 °C
Pilar
22 °C
31 °C
Pedro Juan Caballero
22 °C
30 °C
Salto del Guairá
22 °C
28 ºC
Pozo Colorado
23 °C
34 °C
Fuerte Olimpo
26 °C
36 °C
Mariscal Estigarribia
25 °C
37 °C
Se esperan índices similares mañana y un leve descenso de la temperatura el miércoles.