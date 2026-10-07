A La Gran 7-30
07 de octubre de 2026 a la - 09:55

AUDIO: “Tenemos certeza que va a haber respuesta hoy”, dice “Bachi” sobre informe del BCP

El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.
El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.Senado Gentileza
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