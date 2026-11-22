Gastón Olveira cerró un año inolvidable. El arquero de Olimpia, que también fue convocado por la selección paraguaya para el Mundial, celebró la consagración del bicampeonato y destacó el sacrificio, el trabajo colectivo y el acompañamiento de su familia en una temporada que le dejó grandes satisfacciones.

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“Sí, la verdad que viene siendo un año increíble en cuanto a lo deportivo. Como vos decís, el bicampeonato, lo que significa ir a un Mundial, estar siendo considerado por el cuerpo técnico de la selección. Hay muchas cosas que vienen siendo muy grandes y la verdad que contento porque detrás de todo eso hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio”, expresó Olveira.

El guardameta señaló que disfruta de estos momentos, entendiendo que las conquistas también forman parte de un camino de esfuerzo y dedicación. “Uno trata siempre de dar lo mejor y conseguir este tipo de momentos que en definitiva es para lo que trabajamos, así que feliz por lo que viene siendo el año. Festejar hoy porque también hace parte, así como cuando no se dan las cosas, sufrimos en estos momentos que uno es campeón, hay que saber disfrutarlo y preparar porque también tenemos dentro de poco una nueva final”, manifestó.

La familia, el sostén detrás de los títulos

Más allá de los logros deportivos, Olveira resaltó el valor de su familia, que lo acompaña en los momentos difíciles y también disfruta de las conquistas. El arquero hizo referencia a sus hijos y al respaldo que intenta brindarles, especialmente en el camino deportivo que comienza a recorrer uno de ellos.

“Disfruto mucho de mis hijos, de compartir con ellos. A veces uno está cansado, por ahí el tema de los viajes, partidos, a veces resultados deportivos que le hacen cambiar el estado de ánimo a uno. Pero después de muchos años he aprendido a disfrutar, a disfrutar también de ellos en cada instancia, a apoyar y bueno, ya me acuerdo cuando mis viejos me apoyaban a mí también a esa edad”, contó.

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Agregó que acompañarlos representa una parte importante de su vida, incluso cuando las obligaciones futbolísticas y el cansancio hacen que resulte complicado. “Me parece muy importante poder acompañarlos, a veces hay que madrugar y viajar largo, pero lo hago con mucho gusto, con mucho amor y bueno, es importante también acompañarlos a ellos”, sostuvo.

Un grupo que construyó el bicampeonato

Olveira también valoró la fortaleza colectiva de Olimpia y el trabajo que se viene realizando desde el comienzo de la temporada, destacando que los títulos no son producto de un partido aislado, sino de un proceso que involucra a toda la institución.

“Hay mucho mérito de todo, siempre lo digo, cuando nos va mal, todos tenemos que hacernos cargo, y cuando nos va bien, todos tenemos que hacernos cargo, porque esto no se construye solo por un buen partido, esto ya viene desde el principio del año, en el Apertura fuimos amplios ganadores, en el Clausura lo hemos sido también”, afirmó.

En ese sentido, reconoció el aporte de todos los sectores del club: “Son cosas que se construyen desde el presidente, jugadores, cuerpo técnico, el staff, la hinchada que nos acompaña en todos lados, entonces da gusto cuando se trabaja el día a día con esta alegría, con todo lo que conlleva el obtener este tipo de títulos”.

“Vine para ser campeón”

Desde su llegada a Olimpia en 2021, Olveira tenía un objetivo claro: ganar títulos y dejar su nombre en la historia del club. El arquero recordó aquella declaración que realizó tras conquistar la Supercopa y aseguró que ese propósito sigue intacto.

“Sí, creo que hay una nota, cuando salimos campeones de la Supercopa, que dije que vine para ser campeón, en aquel torneo que fue el primero mío, y hoy ya llevo creo que seis, y la verdad que es lo que todo uno siempre ha soñado, el ganar títulos, más allá de todo lo que puede atraer el fútbol, este tipo de momentos es lo que uno queda para la historia”, recordó.

Con la posibilidad de sumar una nueva conquista en la final de la Supercopa, el uruguayo se mostró satisfecho por el camino recorrido, aunque con la ambición de seguir ampliando su palmarés.

“Sí, la verdad creo que son seis, y ahora tenemos una final nueva, así que feliz porque como digo, esto es lo que queda para la historia, siempre soñé con dejar el apellido de mi familia plasmado dentro del fútbol, y me esfuerzo mucho para eso, porque mi familia se siente orgullosa de mí, y bueno, hay que seguir trabajando para conseguirlo”, concluyó.

El bicampeonato con Olimpia, su convocatoria mundialista con Paraguay y la posibilidad de seguir sumando títulos alimentan un año especial para Olveira, quien encuentra en el esfuerzo, la familia y el sentido colectivo las claves de una carrera que busca seguir dejando huella.