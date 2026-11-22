La consagración de Olimpia en el torneo Clausura dejó mucho más que un nuevo título para las vitrinas del club. También marcó la recompensa a una apuesta deportiva, a la reconstrucción de un equipo que tuvo un comienzo complicado y a la insistencia dirigencial por concretar incorporaciones que terminaron siendo determinantes. Rodrigo “Coto” Nogués, presidente franjeado, y Gabriel Ávalos, goleador del campeón, compartieron sus sensaciones tras el bicampeonato.

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Uno de los momentos de la charla fue cuando Nogués recordó el tiempo que llevó convencer a Ávalos para vestir la camiseta de Olimpia. La negociación no fue inmediata y el delantero tenía compromisos contractuales que impedían concretar su llegada, pero la insistencia del titular decano terminó dando sus frutos.

“Sí, un año y medio. Después le llamé, le llamé. Una vez todo le mandé a la puta. ¿Qué te dije? Si no querés venir, decime, me decís. Y ahí empezamos a hablar mucho más”, relató Nogués, entre risas, al recordar las conversaciones con el atacante.

Ávalos reconoció que siempre tuvo el deseo de jugar en Olimpia, aunque las circunstancias contractuales postergaron la posibilidad. “Yo siempre tuve ganas de venir, pero tenía contratos, tenía muchas cosas por adelante”, explicó el delantero.

Nogués insistió en que la llegada del goleador tenía un propósito especial. “Le dije: ‘¿Para qué vinimos? Y vinimos para esto’”, expresó, al recordar la apuesta que finalmente terminó con el título. Además, destacó el significado que tiene para Ávalos la consagración, al tratarse de su primer campeonato profesional.

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“Él va a dejar una página importante en la historia del club. Dentro de 20 años vamos a acordarnos”, sostuvo el presidente, quien también recordó que le había transmitido al delantero la importancia de vivir una consagración con Olimpia. “Tenés que venir y sentir lo que es salir campeón con Olimpia. Y hoy está sintiendo eso. Y no solo está sintiendo, es uno de los artífices de que seamos campeón”, agregó.

La reconstrucción y la fortaleza del grupo

Nogués también valoró el trabajo colectivo que permitió a Olimpia superar un semestre que comenzó lejos de las expectativas. El presidente destacó el compromiso de los jugadores, colaboradores, cuerpo técnico y comisión directiva, además del sentido de pertenencia que se fue consolidando.

“Estoy contento de poder ser protagonista de esto, de tener un equipo de gente tan espectacular entre los jugadores, entre los colaboradores, el staff, la comisión directiva, todo siempre empujando, haciendo una familia, a pesar de todas las adversidades, y que nosotros, en este lugar que nos toca, podamos traer un poco de alegría a toda la gente también en todo este momento que se está viviendo, realmente nos reconforta mucho”, expresó.

El titular franjeado reconoció que el equipo tuvo que sobreponerse a un inicio complicado y al golpe de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, una competencia en la que tenían grandes expectativas.

“Sí, tuvimos un comienzo que no era lo que queríamos y encima tuvimos el golpazo de quedarnos afuera de la Copa Sudamericana, que tampoco era lo que planificamos. Realmente teníamos mucha ilusión de por lo menos llegar a una semifinal”, recordó.

Sin embargo, la unidad del plantel fue determinante para revertir el panorama. “Nos golpeó bastante, pero supimos reponernos justamente por la unidad que hay, por la convicción que tiene el grupo, porque es un grupo muy sano, donde hay mucha gente que quiere el bien para el club. Y bueno, eso fue clave para dar vuelta a ese mal momento en el que iniciamos el semestre”, señaló.

Delmas, ofertas y el armado del plantel

Con el título asegurado, la dirigencia comienza a proyectar la próxima temporada, en la que Olimpia tendrá nuevos desafíos, entre ellos la Supercopa y la Copa Libertadores. Nogués reconoció que todavía no existe una planificación definitiva en materia de incorporaciones y salidas, aunque confirmó que hay ofertas por Eduardo Delmás.

“Ahora vamos a empezar a ver. La verdad que tenemos una idea muy vaga todavía, pero va a depender también de ofertas que vengan”, manifestó sobre el mercado de pases.

Al ser consultado específicamente por el defensor, confirmó que existen propuestas, aunque ninguna hasta el momento alcanzó las pretensiones del club.

“Sí, hay”, respondió sobre las ofertas por Delmás. Luego, al ser consultado sobre si podrían concretarse, aclaró: “Ahora mismo todavía no llegamos a algo que sea satisfactorio. Todavía no”.

La intención de Olimpia, según explicó su presidente, es mantener al futbolista para afrontar la competencia internacional, salvo que aparezca una propuesta que cambie los planes.

“Pero nuestra idea luego es que Edu pueda quedarse a jugar la Libertadores”, afirmó Nogués, quien dejó en claro que una eventual salida deberá representar una operación de importante valor para la institución. “Tiene que ser algo significativamente importante para que nos salgamos de ese plano”, concluyó.

El bicampeonato abre una nueva etapa para Olimpia. La celebración todavía está presente, pero en la dirigencia ya comienza a instalarse el desafío de sostener la base, reforzar el plantel y volver a competir con protagonismo en el plano internacional.