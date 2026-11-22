La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa al cumplirse los primeros 100 días de gestión. Allí presentará un diagnóstico preciso de la Municipalidad y detallará qué se logró y hacia dónde va la administración. Lo hizo durante el programa En Detalles, tras sus primeras dos semanas y media al frente del municipio.

Según explicó, noviembre es la fase de diagnóstico y de toma de control de las cuentas, los gastos y las decisiones, para “arrancar con todo” en diciembre. La documentación del balance al 31 de octubre le fue entregada recién el viernes. El martes firmará el corte administrativo, en presencia de la Contraloría General de la República.

La jefa comunal aseguró que ya controla la administración, tras el registro ante los bancos, y que se refuerza la recaudación con una campaña de promoción, en medio de la crisis nacional. A la ciudadanía le pidió paciencia: “aguarde” estos 100 días, dijo, y se le contará lo logrado.

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Reducción de funcionarios: reporte en enero

Núñez se comprometió a presentar en enero un reporte que demuestre una “reducción importante” de la planilla municipal, que supera los 9.000 funcionarios. Unos 3.600 son nombrados y el resto son contratados y jornaleros. La mayoría de los contratos vence el 31 de diciembre. La intendenta no precisó cuántas desvinculaciones prevé.

Explicó que los nombrados requieren sumario administrativo, y que se labran actas y amonestaciones para construir causales sólidas. Su objetivo es evitar que los tribunales ordenen reposiciones, como ocurrió en otras administraciones. “La seriedad en el proceso es demasiado importante”, sostuvo.

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El relevamiento se hace área por área. No existe un sistema único de recursos humanos y se llegó a manejar unas 13 planillas en Excel. Para contrastar datos, los directores pasan lista en sus dependencias. Servicios Urbanos, por ejemplo, tiene unos 1.400 funcionarios distribuidos en tres turnos. Así se detectó que “muchos no aparecen”.

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Planilleros y marcación obligatoria

La intendenta mencionó planillas donde unos 50 funcionarios figuraban llegando y saliendo exactamente a la misma hora. Para terminar con esas prácticas, se estableció la marcación obligatoria con huella dactilar.

Otro factor es el de quienes ya reúnen los requisitos para jubilarse. Según Núñez, hay temor entre nombrados, por la situación de la Caja de Jubilados Municipales, y entre jornaleros, por la crisis en IPS.

Red vial: usina inutilizada y bacheo “a ojo”

El diagnóstico de la red vial será uno de los puntos que se harán públicos a los 100 días. Con ese informe, la intendenta quiere poner números a lo que costaría tener calles en buen estado y definir prioridades según el flujo vehicular. Admitió que hay calles que ya requieren recapado total.

Su descripción del estado actual fue dura. “Es un desastre”, afirmó, y lo calificó como reflejo de la administración y de la Dirección de Vialidad. Tras visitar la planta asfáltica, relató que de sus dos usinas la más nueva no funciona porque “se robaron los cables”. Según dijo, fue adquirida, “por lo que tengo entendido”, en los primeros años de la gestión de Mario Ferreiro.

Todo el fresado y el recapado se hace con la usina antigua, sin tecnología, donde la dosificación de la mezcla asfáltica se hace “a ojo”. Núñez advirtió que la durabilidad del trabajo será limitada. También dijo que la gestión anterior la dejó sin materia prima ni combustible. Hoy se bachea con material del fresado, una mezcla de mala calidad que deberá corregirse.

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Deuda de más de G. 50.000 millones

La intendenta informó que la Municipalidad arrastra más de G. 50.000 millones en deudas con proveedores. Entre ellos mencionó a los de piedra triturada, combustible, emulsión y los camiones recolectores de basura.

Mientras se ordenan las cuentas, el foco inmediato está en los servicios básicos. Afirmó que las cuadrillas de áreas verdes y aseo urbano están más presentes, que se atacan vertederos clandestinos y que se limpian calles y parcelos centrales. La primera etapa, dijo, es llevar a la institución “al máximo de su capacidad con lo que tenemos”. Las reformas vendrán después.

Desorden administrativo y sistema informático

Núñez habló de “fragilidad institucional” y de un “desorden administrativo abismal”. Dijo que todo está en papel, que hay servicios prestados sin contrato y que pidió ayuda a la Contraloría para auditar. En el caso de los terrenos, aseguró, debieron recomponerse expedientes que estaban desaparecidos y siguen apareciendo documentos nuevos.

Para corregirlo, prometió un sistema informático integrado que ponga fin a “la discrecionalidad y la falta de control”. Aclaró que los cambios en las direcciones se hacen de forma paulatina, porque varios directores se desvinculan de compromisos en el sector privado. La semana pasada fue el turno de Mercados y Cultura, y se prevé hacerlo con el Jardín Botánico.