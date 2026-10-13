A La Gran 7-30
13 de octubre de 2026 - 11:35

AUDIO: “Bachi” Núñez desconoce situación de la chapa presidencial de Honor Colorado

El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.
El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.Senado Gentileza
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.