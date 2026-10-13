Crisis en Honor Colorado: los 15 gobernadores colorados apoyan a Alliana

En medio de una profunda sacudida interna dentro de Honor Colorado, el Consejo de Gobernadores se posicionó del lado de Pedro Alliana. César “Cesarito” Sosa, gobernador de Guairá y presidente del bloque, anunció el respaldo unánime de los 15 gobernadores colorados a la candidatura presidencial del actual vicepresidente de la República, independientemente de si esta se concreta dentro o fuera de la estructura del movimiento cartista.

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La reacción de los ejecutivos departamentales surge luego de trascender que el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, estaría inclinando su preferencia hacia el actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, para encabezar la chapa presidencial hacia 2028.

Lealtad a Mangui

Sosa fue tajante al señalar la postura de sus pares ante la evidente división oficialista. “Los 15 gobernadores colorados apoyamos al vicepresidente Pedro Alliana, le damos la fortaleza necesaria para seguir trabajando. Creemos y llamamos a un diálogo entre compañeros colorados, pero nuestro apoyo es 100% por unanimidad donde sea”, aseveró.

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El jefe departamental del Guairá justificó la decisión basándose en el relacionamiento directo y la apertura política que ha mantenido Alliana con las bases del interior. “A los amigos se los conoce en los momentos difíciles. Él siempre nos atendió con las puertas abiertas, nos dio nuestro lugar y se ganó el cariño de la dirigencia del interior”, argumentó Sosa.

🔴 “NO VOY A DESCABALGAR”: ALLIANA DICE QUE LOS RUMORES LE DAN MÁS AUTONOMÍA



🏛️ El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, respondió que no piensa descabalgar de su candidatura, aunque aclaró que todavía debe conversar con Santiago Peña y con la dirigencia de Honor… pic.twitter.com/hBBmLBZzhC — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 13, 2026

Consultado sobre la figura de Baruja, “Cesarito” lo catalogó de “buen compañero” pero ajeno a la preferencia del bloque.

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Las condiciones para la chapa

A la par de ratificar el apoyo a Alliana, el estamento puso condiciones claras respecto a la precandidatura para la Vicepresidencia de la República. Sosa confirmó que existe una alianza estratégica entre los gobernadores y la bancada en Cámara de Diputados, por lo que exigió que el compañero de fórmula de Alliana surja de entre estos dos sectores. De elegirse a un representante de otro organismo, el bloque no dará su respaldo.

🔴 “EL APOYO ES DEL 100% A ALLIANA”: LOS 15 GOBERNADORES COLORADOS RATIFICAN SU RESPALDO



📌 El gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, afirmó que los 15 gobernadores colorados respaldan por unanimidad al vicepresidente Pedro Alliana como… pic.twitter.com/K1336KG0iV — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 13, 2026

Consultado sobre si aceptaría ser él mismo el precandidato a vicepresidente si Alliana lo convoca, Sosa respondió que “claro que sí, es un gran compañero. Pero también somos conscientes de nuestra alianza con los colegas diputados”, aclaró.

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A pesar del quiebre que supone esta postura frente a la conducción formal de Horacio Cartes, el titular del Consejo de Gobernadores acotó que durante la tarde buscarán concretar reuniones con él, con Santiago Peña y con el propio Alliana para abogar por la unidad mediante el diálogo.