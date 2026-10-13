Tormentas eléctricas y posibles granizos: alertan para estos departamentos

Según el aviso de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), emitido a las 06:35, se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La DMH señaló que las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana.

El aviso abarca el norte y este de la Región Oriental y la Región Occidental.

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¿Cuáles son las zonas afectadas?

Los departamentos afectados son: