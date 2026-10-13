Ordenan detención con fines de extradición de un multimillonario chino

La detención preventiva con fines de extradición fue emitida por el Juzgado Penal de Garantías 4 de Asunción, a cargo del juez Raúl Esteban Florentín Cueto.

El extraditable es Jin Xiaodi, de 43 años, nacido en China, quien tiene una cédula de Paraguay que lo identifica como Eason Tay Jin, de 39 años, supuestamente nacido en Filipinas.

El documento judicial explica que el extranjero es “requerido por la Fiscalía Popular de la ciudad de Pingdu, provincia de Shandong, de la República Popular China, por la supuesta comisión del hecho punible de captación ilegal de depósitos del público, de conformidad al Art. 176 del Código Penal de la República Popular de China, con una expectativa de 10 años de prisión, quien una vez aprehendido deberá ser puesto en forma inmediata a disposición de este Juzgado.

Chino requerido tiene aviones, centros comerciales y granjas de criptominería

Jin Xiaodi es un empresario multimillonario que vive en Paraguay desde hace varios años, aunque supuestamente también suele pasar temporadas enteras en Brasil.

En ambos países, tiene emprendimientos millonarios. De acuerdo con lo que llegó a investigar la Policía de nuestro país, es dueño de aviones, centros comerciales y últimamente también de muchas granjas de criptominería.

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El 6 de abril pasado, fue capturado en Luque por policías del Departamento Control de Automotores, quienes justamente descubrieron que tenía una orden de captura a nivel internacional.

Insólito: proceso basado en una identidad falsa y un llamativo beneficio

Cuando eso, fue imputado por el fiscal de Luque, Orlando Edguar Paiva Notario, por el hecho punible producción de documentos no auténticos, por su cédula paraguaya real, pero de contenido falso.

Sin embargo, fue liberado a los pocos días por el juez de Luque, Nelson Ramón Romero Rodríguez, quien primero le dio arresto domiciliario con tobillera electrónica y luego ya directamente arresto domiciliario con permiso para trabajar desde las 12:00 hasta las 05:00 del día siguiente.

El domicilio declarado por el chino es en el exclusivo condominio Rakiura Country de Luque. Llamativamente, el proceso en Luque se tramita a nombre de la identidad falsa de Jin Xiaodi, es decir, Eason Tay Jin.

Dos meses después de su arresto momentáneo, el chino Jin Xiaodi sufrió un intento de secuestro, el 10 de junio pasado, siempre en Luque.

Tanto cuando fue detenido por la Policía como cuando intentaron secuestrarlo, el empresario extranjero estaba a bordo de una imponente camioneta Toyota Land Cruiser.

Trámite de extradición, avalado por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía

Inicialmente, los operadores de justicia explicaron que supuestamente no podían extraditar al chino porque nuestro país no tiene tratado con el país requirente.

Sin embargo, la orden de detención con fines de extradición firmada ahora por el juez Florentín se basa en los dictámenes de las oficinas de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP), que a su vez dieron trámite a las notas enviadas por la Misión Permanente de la República del Paraguay ante las Naciones Unidas, que por su lado recibió el pedido de la Misión Permanente de la República Popular de China ante las Naciones Unidas.

Ahora, la Policía Nacional (PN) tiene la misión de recapturar al chino Jin Xiaodi.