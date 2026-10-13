A La Gran 7-30
13 de octubre de 2026 - 11:30

AUDIO: Crisis en Honor Colorado: los 15 gobernadores colorados apoyan a Alliana

César Sosa en el podio con traje oscuro, mientras once personas, en su mayoría con trajes oscuros, escuchan atentamente en una sala de conferencias.
César Sosa, presidente del Consejo de Gobernadores, confirma el apoyo unánime a Pedro Alliana durante la conferencia de prensa.Pablo Otazú
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