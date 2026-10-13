A La Gran 7-30
13 de octubre de 2026 - 10:43

AUDIO: Latorre ante la crisis en Honor Colorado: “Mi compromiso público está con Alliana”

Raul Latorre Martínez vestido con traje oscuro y corbata roja, rodeado de periodistas con micrófonos en un ambiente de atención.
Raul Latorre Martínez responde preguntas de varios periodistas en una conferencia de prensa.Alejandro Acosta
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