A La Gran 7-30
13 de octubre de 2026 - 10:12

AUDIO: Presunto feminicidio en Katueté: “El autor sigue prófugo”, dicen desde la Policía

Hombre de pie y otro en camiseta de 'POLICÍA', en una cocina desordenada con utensilios y herramientas visibles.
Policía investiga presunto feminicidio en Kumanda Kái.
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