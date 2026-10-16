A La Gran 7-30
16 de octubre de 2026 - 13:14

AUDIO: A 12 años del crimen de Pablo Medina: excomandante revela detalles de la investigación clave

Pablo Medina fue silenciado por denunciar en sus publicaciones al clan Acosta.
Pablo Medina fue silenciado por denunciar en sus publicaciones al clan Acosta.Archivo, ABC Color
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