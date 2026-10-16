Crisis en HC: los tres nombres que Alliana considera para chapa presidencial

Raúl Latorre, César “Cesarito” Sosa y Marco Riquelme son los tres nombres que Pedro Alliana, Vicepresidente de la República y quien busca ser el candidato a Presidente de la República por el Partido Colorado, anunció que lanzará en una encuesta a partir del lunes para definir quién lo acompañará como precandidato a vicepresidente para el 2027.

“Yo ya el lunes empiezo la encuesta, con algunos nombres que ya tengo decidido, Cesarito Sosa, Raúl Latorre, Marco Riquelme, son los tres”, dijo en entrevista con medios de prensa.

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