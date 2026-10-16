Política
16 de octubre de 2026 - 10:26

Crisis en HC: los tres nombres que Alliana considera para chapa presidencial

Hombre de pie en camisa blanca y barba, iluminado por la luz de un auto, durante una entrevista en la calle.
Pedro Alliana, Vicepresidente de la República. Foto de archivo.Fernando Romero

El Vicepresidente de la República y aspirante a la Presidencia de la República, Pedro Alliana, anunció en qué fecha conformaría la chapa con la que pugnaría en las internas coloradas a través de una encuesta que inicia el lunes. Citó tres nombres que integrarían la encuesta y no descartó la creación de un nuevo comando “donde se les dé participación a todos”.

Por ABC Color
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Raúl Latorre, César “Cesarito” Sosa y Marco Riquelme son los tres nombres que Pedro Alliana, Vicepresidente de la República y quien busca ser el candidato a Presidente de la República por el Partido Colorado, anunció que lanzará en una encuesta a partir del lunes para definir quién lo acompañará como precandidato a vicepresidente para el 2027.

“Yo ya el lunes empiezo la encuesta, con algunos nombres que ya tengo decidido, Cesarito Sosa, Raúl Latorre, Marco Riquelme, son los tres”, dijo en entrevista con medios de prensa.

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