A La Gran 7-30
16 de octubre de 2026 - 13:12

AUDIO: Crisis en HC: los tres nombres que Alliana considera para chapa presidencial

Pedro Alliana, con camisa azul y saco negro, habla frente a un micrófono en un ambiente formal con decoraciones gubernamentales.
Pedro Alliana habla frente a un micrófono en una conferencia de prensa en la Residencia oficial.
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