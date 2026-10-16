A La Gran 7-30
16 de octubre de 2026 - 13:12

AUDIO: Espínola tilda de “miserables” a Peña y Alliana y descarta juicio político

Mauricio Espínola en traje oscuro y corbata azul habla a periodistas, mientras un micrófono blanco asoma a la izquierda.
Mauricio Espínola negó que existan planes de juicio político contra Santiago Peña.ALEJANDRO MANUEL ACOSTA BRITEZ
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