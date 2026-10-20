A La Gran 7-30
20 de octubre de 2026 - 21:34

AUDIO: Hallan maniatado el cadáver del brasileño secuestrado en Pedro Juan Caballero

Oficial con chaleco verde hablando con un hombre armado. Cinta amarilla delimita la escena y hay un vehículo policial de fondo.
Hallan un cadáver a las afueras de Pedro Juan Caballero.
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