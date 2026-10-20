A La Gran 7-30
20 de octubre de 2026 - 21:36

AUDIO: Latorre dice que no se enojará si no es electo como dupla de Alliana

Raúl Latorre en traje negro y corbata roja, hablando ante un grupo de personas en un auditorio con micrófonos.
Raúl Latorre responde preguntas durante una conferencia antes de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.ABC TV
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