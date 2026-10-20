Primera derrota peñista: Diputados prohíben matrimonio legal con menores

Los votos colorados quedaron divididos en la Cámara de Diputados con respecto al proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio legal con menores de 18 años, algo que solo nuestro país en la región sigue permitiendo. De esta manera, se tiene la primera derrota peñista, pues los votos quedaron fragmentados.

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Se trata del proyecto “que modifica el artículo 17 de la Ley Nº 1183/1985, `Código Civil´, modificado por la Ley Nº 1/1992 y la Ley Nº 5419/2015”, que plantea eliminar las excepciones actuales. La legislación vigente permite excepciones para matrimonios a partir de los 16 años en caso de que uno de los padres o bien un juez lo avale.

“Vamos a hacer justicia con las niñas, muchas de ellas entregadas a matrimonios tempranos autorizados por sus padres o en virtud de matrimonios autorizados por un juez. Hace mucho, que las instituciones internacionales vienen luchando para que pueda ser erradicada esta excepción de la ley. Es la hora, colegas, de hacer justicia. En manos de ustedes está cumplir lo de Dios, patria y familia, protegiendo a nuestra niñez ”, dijo la diputada Dalia Estigarribia, titular de la Comisión de Niñez y adolescente.

“Solucionar ese problema”, el argumento del Diputado Esgaib

Con un argumento sumamente machista y arcaico, el cartista Yamil Esgaib dijo que el matrimonio con menores “soluciona el problema” del embarazo precoz”.

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“Conozco muchos matrimonios, de gente que se casaron a los 17 años. Si esos matrimonios no hubiera hoy y se tendrían muchas madres solteras. Apuntamos a que se eso se solucione”, dijo Yamil Esgaib.

El polémico cartista intentó que sus colegas, ahora peñistas lo apoyen y argumentó que en muchas familias es una solución el matrimonio con menores.

“He soluciona chevé koa (embarazo precoz) che ra’y dicen los padres. ¿Y cual es la solución? ya sabemos como se soluciona", tiró Esgaib.

Afortunadamente, su argumentación no fue tenida en cuenta por varios, colorados ahora peñistas como la ex cartista Rocio Abed, quien indicó que apoyaría la prohibición.

Los votos peñistas se dividieron; un sector votó a favor, otro en contra y algunos en blanco (ver documento).

De esta manera, con 23 votos por la prohibición, 15 a favor de seguir permitiendo el matrimonio adolescente y nueve diputados que optaron por el ninguneo y votaron en blanco se dio media sanción al documento.

El proyecto de ley ahora pasa a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite legislativo.