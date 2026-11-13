Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero y Miguel Mora, Marco González está prófugo

En la mañana de este viernes, agentes del Ministerio Público ejecutaron allanamientos simultáneos con el objetivo de detener a tres exmiembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) en el marco de la investigación del colapso de Ueno Bank y su matriz corporativa, el Grupo Vázquez.

La Fiscalía ordenó hoy la captura de Liana Caballero, quien fue presidenta interina del BCP la semana pasada tras la renuncia del titular Carlos Carvallo; Marco Aurelio González, exprocurador general de la República; y Miguel Ángel Mora.

Se trata de un operativo enmarcado en la misma causa que tiene imputados a Carlos Carvallo, al titular de la Superintendencia de Bancos, Holger Insfrán; y al expresidente de la República Santiago Peña, además de varios exdirectivos de Ueno Bank y empresas relacionadas al Grupo Vázquez.

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Datos preliminares indican que Liana Caballero fue capturada en su domicilio en Asunción, mientras que Miguel Mora fue detenido en su residencia en la ciudad de Luque.

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Hallaron bonos de CDA de Ueno Bank en casa de Liana Caballero

La fiscal Ruth Benítez, quien encabezó junto a su colega Elena Fiore el allanamiento de la vivienda de Liana Caballero, comentó a medios de comunicación que fueron incautados documentos relacionados al BCP y tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes”, además de dispositivos electrónicos.

La fiscal Benítez indicó que Caballero colaboró con los intervinientes “en todo momento”.

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La exdirectiva del BCP fue retirada de su vivienda por agentes policiales poco después de las 7:00 y luego será llevada a la Fiscalía para una audiencia indagatoria.

Marco Aurelio González, prófugo

Sin embargo, Marco Aurelio González fue declarado prófugo luego de que los intervinientes que allanaron hoy su residencia no lo encontraran allí.

Poco después del allanamiento, un abogado se presentó en el sitio y dijo a los intervinientes que González se presentará ante la Fiscalía.

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En conversación con ABC Cardinal este viernes, Jorge Kronawetter, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, afirmó que no hay registros de que González haya abandonado el país por algún cruce fronterizo oficial.

Directivos sabían de situación crítica de Ueno Bank y no actuaron, dice Fiscalía

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, poniendo fin a todas sus operaciones, con el argumento de que los índices de solvencia de esa entidad bancaria se deterioraron debido a que habría concedido de manera irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

En la resolución judicial para la captura de Caballero, González y Mora, está indicado que Ministerio Público tiene indicios de que estos tres “tuvieron conocimiento directo y temprano”, al menos desde diciembre de 2025, de la situación de insolvencia de Ueno Bank y las irregularidades relacionadas a los créditos a empresas vinculadas.

A pesar de conocer esa situación, los directivos del BCP “omitieron implementar las medidas correctivas, cautelares y determinantes que sus atribuciones legales les imponían”, permitiendo “la subsistencia de operaciones irregulares y la captación masiva de fondos del público en condiciones de insolvencia” hasta que la situación financiera de Ueno Bank se volvió insostenible y obligó a la banca matriz a iniciar el procedimiento de resolución, con la consecuencia de graves daños a los ahorristas y depositantes, añade el escrito judicial.

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La medida dejó congelados los ahorros de cientos de miles de usuarios del banco, además de los fondos que varias entidades del Estado paraguayo habían depositado en esa entidad.

Al comentar sobre la detención de Liana Caballero, la fiscal Ruth Benítez dijo que, como miembro del directorio del BCP, esta “omitió su deber legal de control debido pese a que tenía conocimiento del estado en que se encontraba Ueno Bank” y no alertó de la situación cuando la Cámara de Senadores pidió informes sobre esa entidad bancaria.

La crisis que derribó a Santiago Peña

La situación desató una crisis política que llevó el pasado viernes a la destitución, vía juicio político, del expresidente Santiago Peña, quien luego fue detenido e imputado por los supuestos delitos de lesión de confianza y administración en beneficio propio.

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El expresidente Peña fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su grupo corporativo vieron un meteórico crecimiento durante los tres años de gobierno de Peña, periodo en que el banco captó grandes cantidades de fondos del Estado y en que empresas vinculadas a su grupo se hicieron con lucrativos contratos estatales.