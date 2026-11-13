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13 de noviembre de 2026 - 10:30

AUDIO: Ueno Bank: esto dijo el abogado de Liana Caballero, exdirectiva del BCP detenida hoy

El Gobierno de Santiago Peña dio luz verde para que la economista Liana Emilce Caballero Krause continúe por un nuevo período como miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).
El Gobierno de Santiago Peña dio luz verde para que la economista Liana Emilce Caballero Krause continúe por un nuevo período como miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).
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