AUDIO. Desde Senabico justifican que Baruja utilice un vehículo de Cucho

El MUVH, Juan Carlos Baruja, hace uso particular de una camioneta que fue incautada en la residencia de Reinaldo Cucho Cabaña. Se trata de una camioneta Audi Q3 del año 2016 que fue incautada el 7 de setiembre del año 2018.