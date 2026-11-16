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Política
16 de noviembre de 2026 - 09:45

De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión

Regimiento escolta presidencial. NO USAR.
A la izquierda, se observa el gimnasio recientemente instalado en la sala de reuniones del Regimiento Escolta Presidencial, a la derecha, el salón el día de la inauguración de mejoras realizadas con una donación de Taiwán. ABC Color

El Regimiento Escolta Presidencial, donde permanece recluido el expresidente Santiago Peña, habría convertido una histórica sala de reuniones del Estado Mayor en un gimnasio. El espacio había sido remodelado con una donación de Taiwán e inaugurado en octubre de 2025, durante un acto encabezado por el propio Peña. Además del “gym”, el imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio también cuenta con una habitación que los propios miembros de la unidad de élite de las Fuerzas Armadas califican como una “suite”.

Por ABC Color
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La reclusión del imputado expresidente Santiago Peña en el Regimiento Escolta Presidencial generó cuestionamientos desde el inicio, debido a que se trata de un destacamento militar y no de un establecimiento penitenciario. Su permanencia en el lugar también despertó interrogantes sobre las condiciones en las que cumple la medida, ante versiones y cuestionamientos sobre las comodidades y los posibles privilegios de los que dispondría.

Una de las particularidadesque salen a luz es que Peña tendría a su disposición espacios que fueron acondicionados y equipados con importantes inversiones. De hecho, parte de las instalaciones que hoy tienen otro uso habían sido inauguradas hace poco más de un año por él mismo.

Lea más: Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento

Así inauguraban la sala de reuniones del Estado Mayor, del Regimiento Escolta Presidencial, el 16 de octubre del 2025.
Pedro Alliana y Santiago Peña inauguraron la sala de reuniones del Estado Mayor, con presencia del embajador de la República de China (Taiwán), José Chih-Cheng Han.

El 16 de octubre de 2025, Peña y su entonces vicepresidente Pedro Alliana habilitaban importantes mejoras de infraestructura en el Regimiento Escolta Presidencial.

Entre las principales obras se encontraba la remodelación de la sala de reuniones del Estado Mayor. Los trabajos fueron financiados con una donación de la República de China (Taiwán), que, según fuentes, habría rondado los US$ 30.000.

Lea más: ¿Qué dijo Santiago Peña al jefe del Regimiento Escolta al llegar para ser recluido?

El acto de inauguración contó incluso con la participación de expresidentes del Paraguay y del embajador de la República de China (Taiwán), José Chih-Cheng Han, según la publicación hecha por la Vicepresidencia de la República en Facebook.

Así inauguraban la sala de reuniones del Estado Mayor, del Regimiento Escolta Presidencial, el 16 de octubre del 2025.
Así inauguraban la sala de reuniones del Estado Mayor, del Regimiento Escolta Presidencial, el 16 de octubre del 2025.

Habrían desmantelado la sala de reuniones

Según fuentes internas, ese espacio remodelado fue escenario de históricas reuniones entre altos mandos militares y numerosos presidentes de Paraguay y del mundo, en las que se elaboraban estrategias nacionales y se coordinaban cuestiones de seguridad vinculada a la visita de presidentes y autoridades del mundo.

Sin embargo, la sala fue recientemente desmantelada para instalar un gimnasio, en coincidencia con la reclusión de Peña en el establecimiento militar.

En imágenes exclusivas a las que tuvo acceso ABC Color se observa que el gran salón está prácticamente vacío, pero justo frente al acondicionador de aire se instalaron todos los equipos para hacer ejercicio.

En el breve video, se observa una caminadora, un banco para abdominales y un rack con al menos 20 mancuernas, todo aparentemente nuevo.

Ver video:

Para instalar el gimnasio, fueron retirados los muebles y equipos que formaban parte de la sala: mesas, sillas y proyectores. También fueron sacados el Pabellón Nacional y el banner con el escudo del Regimiento Escolta Presidencial, de acuerdo a imágenes compartidas por las redes sociales del mismo REP de antes de la reclusión de Peña.

Fuentes señalaron que el cambio habría sido muy reciente y que los equipos de gimnasio se ven evidentemente nuevos, muy diferentes a los viejos y usados elementos disponibles para el personal militar en otro sitio del recinto militar.

La “suite presidencial”

Imágenes de la sala de estar de la suite presidencial del Regimiento Escolta Presidencial (REP). NO USAR.
Imágenes de la sala de estar de la suite presidencial del Regimiento Escolta Presidencial (REP). NO USAR.

“El comandante dispuso una habitación, porque el Regimiento no es una cárcel. Él está alojado en una habitación común, destinada al personal militar”, había asegurado el pasado 8 de noviembre en conferencia el ministro de Defensa Nacional, Óscar Gonzalez, al hablar sobre la reclusión de Peña.

No obstante, además de tener el nuevo gimnasio, fuentes aseguran que Peña está “recluido” en una habitación que, dentro del ámbito militar, es conocida como la “suite presidencial” y que ya fue instalada en el Gobierno anterior. Se trata de un espacio equipado con diversas comodidades para la estadía del Presidente de turno y que incluso cuenta con una pequeña sala de estar u oficina.

Según un segundo video al que tuvo acceso ABC Color, solo esa oficina que se encuentra a la entrada de la suite, está muy lejos de parecer una “habitación común”, pues dispone de un escritorio con silla de oficina, dos livings, una mesita de centro y baño privado.

Lamentablemente, debido a la reserva con la que se maneja el destacamento militar, no pudimos acceder a más videos de la habitación, que varias fuentes consultadas calificaron como “de alto lujo”.

Ver video:

“Libre comunicación”

En conversación con ABC, días atrás el general César Moreno, comandante de las Fuerzas Militares, dio algunos detalles sobre las condiciones de reclusión del expresidente Peña. Aseguró que que el régimen de reclusión del mandatario, incluyendo horarios de visitas, comunicaciones y esparcimiento, o el acceso a dispositivos electrónicos, es decidido por el Juzgado que tiene a su cargo la causa.

El expresidente de Paraguay Santiago Peña a su llegada sin esposas el sábado, a la Fiscalía General del Estado). EFE/ Fiscalía General del Estado de Paraguay.
El expresidente de Paraguay Santiago Peña a su llegada a la Fiscalía, sin esposas y encabezando la comitiva.

Es por disposición del Juzgado que el expresidente Peña se encuentra “en libre comunicación”, añadió.

Lea más: Requisan celular a Santiago Peña en su lugar de reclusión

Luego de que se reportara que el expresidente Peña tenía acceso a un teléfono celular en su lugar de reclusión - algo prohibido a otras personas en prisión preventiva -, una comitiva fiscal se presentó ayer en el Regimiento Escolta e incautó un dispositivo de la habitación en la que el exmandatario está siendo albergado.

El general Moreno recordó que el Regimiento Escolta “no tiene una estructura de penitenciaría” y, por lo tanto, no tiene celdas. Afirmó que el expresidente Peña está siendo recluido en una habitación en el pabellón de oficiales del recinto.

Señaló además que el expresidente puede recibir visitas de su abogado o de parientes “dentro de los horarios de actividad normales” de un cuartel militar.

Señaló que las condiciones de reclusión deben ser fijadas por el Juzgado y que este aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el expresidente Peña tenga periodos de esparcimiento, por lo que este ha permanecido en su habitación.

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