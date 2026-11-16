Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes

Un informe preliminar de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción, a cargo de la intendenta Soledad Núñez, reveló que 1.239 personas figuran registradas en condición de “sin cargo informado” dentro de la planilla comunal. De ese total sin funciones especificadas en los documentos oficiales, 1.043 pertenecen a la Intendencia Municipal y, 196 funcionarios corresponden a la Junta Municipal de Asunción.

El director de Recursos Humanos, Jorge Rolón Luna, explicó que la nueva administración trabaja en recabar información dispersa y ocultada para transparentar la situación real del personal municipal. El funcionario advirtió que los cargos asentados formalmente en las planillas no garantizan que el trabajador desempeñe esa tarea debido al desorden heredado.

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Rolón Luna cuestionó específicamente la superpoblación de personal en el órgano legislativo comunal, donde se detectaron “no sólo exceso de funcionarios”, sino también “cargos innecesarios, pues duplican funciones de la intendencia porque ellos no tienen responsabilidades administrativas ni son ordenadores de gastos”.

El resumen general de octubre de 2026 confirma que la comuna liquidó salarios a 8.614 personas por un monto de G. 33.354 millones. La distribución abarca 7.651 funcionarios en la Intendencia (88,8%) y 963 en la Junta (11,2%), divididos en 4.085 jornaleros, 3.538 nombrados y 965 contratados.

Traspasos a la Junta Municipal de Asunción: el “refugio” político de exdirectores de la gestión de Luis Bello

Stephan Rasmussen, el principal asesor de la intendencia, confirmó a ABC Color que las cifras preliminares superan la promesa del exintendente Luis Bello (ANR-cartista) de dejar menos de 8.500 trabajadores. Rasmussen señaló que la institución presenta un bajo nivel de digitalización y automatización, operando mayoritariamente con registros en papel.

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El asesor advirtió que se están registrando numerosos traspasos de funcionarios desde la Intendencia hacia la Junta Municipal en el inicio del nuevo periodo. Según explicó, esta maniobra obedece a que algunos concejales buscan dar refugio en la Junta a exdirectores de la gestión de Luis Bello, que fueron puestos a disposición de recursos humanos y, perdieron las bonificaciones correspondientes a esos cargos.

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Rasmussen sostuvo que el equipo técnico continúa consolidando los datos de las planillas del personal y que, una vez concluido este proceso de ordenamiento interno, la administración municipal publicará el detalle completo para transparentar los registros ante la ciudadanía.

Asimismo, como ya había adelantado la intendenta, desde esta semana se brindarán conferencias de prensa semanales para rendir cuentas sobre el estado en que se recibió la institución. En las próximas presentaciones oficiales se anunciará formalmente el nombramiento de los nuevos directores que encabezarán el proceso de depuración en las áreas críticas de la comuna.

Soledad Núñez ratifica su compromiso: menos funcionarios en 2027 y tolerancia cero

Ante este panorama administrativo, la intendenta de Asunción, Soledad Núñez, quien asumió el cargo el pasado 3 de noviembre, ratificó su compromiso de reducir la cantidad de trabajadores municipales. En conferencia de prensa realizada el viernes, la jefa comunal había anunciado la reactivación inmediata de todos los sumarios administrativos que habían quedado “cajoneados” durante el periodo pasado.

Núñez explicó que en los primeros días de gestión se conformó un equipo de control interno encargado de aplicar el debido proceso. Recordó que esto incluye la “amonestación, después comenzamos los sumarios administrativos y luego se toman las decisiones”, dijo.

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La intendenta garantizó que las personas involucradas en hechos irregulares serán apartadas de sus cargos, incluyendo el seguimiento al caso de la “mafia del asfalto”, donde 21 funcionarios fueron sumariados. “Nosotros vamos a empezar el año 2027 con menos funcionarios de los que yo recibí. Ese es mi compromiso”, remarcó.

La jefa comunal ratificó su criterio de tolerancia cero frente al incumplimiento de funciones en todas las dependencias de la comuna asuncena. “Conmigo es ‘ningún alfiler fuera de lugar’. Si alguien tiene un mal comportamiento, va a tener que dejar su puesto de trabajo”, concluyó.