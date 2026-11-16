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Política
16 de noviembre de 2026 - 01:00

Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.Pedro Gonzalez

Audios atribuidos al exfiscal adjunto César González, que la semana pasada no fue confirmado por la Corte en el cargo, revelan un supuesto esquema de recaudación en Ciudad del Este, que presuntamente llega a la Fiscalía General. Esto fue denunciado por la sindicalista del Ministerio Público, Carolina Palacios, en dos comunicados. Otras grabaciones, que serían igualmente de González, hablan de supuesta entrega de US$ 40.000 a Jorge Rolón, hijo del fiscal general, Emiliano Rolón, cuya destitución se pretende a través de un juicio político. Se le atribuye inacción y hasta encubrimiento en el caso Miguel Vázquez-Ueno-Santiago Peña.

Por ABC Color
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En una conversación atribuida al ex fiscal adjunto César González y un funcionario del Ministerio Público, el primero supuestamente cuenta cómo funciona el esquema de recaudación en Ciudad del Este y quién es “el elegido” para juntar dinero presuntamente para Emiliano Rolón.

Esta grave situación fue expuesta en octubre del año pasado por la sindicalista Carolina Palacios, secretaria general del gremio Simipar, quien pidió la investigación del caso ante los audios filtrados y que fueron difundidos en su momento.

“Es el audio de un adjunto que está contando un sistema de recaudación y da un nombre y la nacionalidad de una persona. Es gravísimo. Siempre hablamos de un supuesto maletín y hoy por primera vez escucho de un adjunto”, había expresado Palacios a El Observador Radio-TV.

Ante esta denuncia, Rolón no hizo ningún pronunciamiento y menos investigó la grave acusación que incluso lo salpicó a él como titular del Ministerio Público. González, por su lado, en un comunicado negó la denuncia, pero no atendió las insistentes llamadas que se le hicieron desde El Observador.

González no fue confirmado en el cargo por la Corte.

Carolina Palacios
Carolina Palacios

“LA MALDICIÓN DE ROLÓN”

En otro comunicado, del 10 de marzo pasado, titulado “LA MALDICIÓN DE ROLÓN”, cuando se cumplieron tres años del mandato de Emiliano como fiscal general, Carolina Palacios denunció que la administración de Rolón blanqueó casos de corrupción a través de desestimaciones y sobreseimientos definitivos en casos de corrupción pública.

En otra parte del documento, Palacios transcribió una conversación del ex fiscal adjunto César González, quien supuestamente se refería a la circunscripción judicial de Canindeyú, cuando estaba como fiscal adjunto.

“Pero vos sabés la verdad, que Jorge Rolón está en esto…el jefe va a decir a a…todo; pero, nosotros tenemos un trato ahí con el hijo y nosotros cumplimos. Yo también hablé con mi señora y le dije qué puta “por una miseria” y ahí…Y yo tenía que llevar 40.000, dos mil dólares mensuales a Ferreira, me trajo acá con esa condición”, decía la transcripción del audio atribuido a González y que nunca fue desmentido por el mismo pese a la gravedad de la denuncia que hacía la sindicalista del Ministerio Público.

Las graves denuncias nunca fueron investigadas por Rolón, que ni siquiera se pronunció oficialmente al respecto, por lo menos a través de un comunicado de la Fiscalía General.

En declaraciones a El Observador, Rolón había señalado que no tiene ningún recaudador.

Coincidentemente, con sospechas razonables de acallar y censurar, Palacios fue imputada y procesada por supuesta revelación de secretos privados, por el hecho de que la sindicalista mencionó en su comunicado un caso penal concreto que, al parecer, molestó a personas de poder.

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