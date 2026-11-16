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Política
16 de noviembre de 2026 - 08:07

Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial

Un collage de Santiago Peña, el Palacio de López y las manifestaciones pidiendo justicia para los ahorristas.
Un collage de Santiago Peña, el Palacio de López y las manifestaciones pidiendo justicia para los ahorristas.

El comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, detalló las condiciones de reclusión del expresidente en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde cumple prisión preventiva. Aseguró que no tiene privilegios, explicó cómo funcionan las visitas y confirmó que recibe alimentación del cuartel.

Por ABC Color
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El expresidente Santiago Peña festejará su cumpleaños número 48 recluido en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), dependencia militar. El exmandatario cumple prisión preventiva tras ser imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal por el caso Ueno Bank.

Ante los rumores de que Peña estaría gozando de privilegios en el REP, a diferencia de otros procesados penales que cumplen prisión preventiva en penitenciarías, el comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, afirmó que “él está bajo el régimen de reclusión que estableció el Juzgado interviniente, en cuanto a comunicación, utilización de aparatos electrónicos y visitas”.

Reconoció que no es estricto el régimen establecido para Peña, aunque aclaró que no existen privilegios para el exmandatario.

En ese sentido, fue cuestionado que no estaría cumpliendo prisión preventiva bajo las mismas condiciones que en una reclusión penitenciaria. Al respecto, respondió que: “El REP no es una cárcel militar, es una unidad militar como cualquiera. Solamente cumplimos lo que dice el Juzgado interviniente, no hay privilegios”, mencionó.

Lea más: Santiago Peña recibirá su cumpleaños número 48 preso por caso Ueno Bank

Una de las vías de acceso al Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde el expresidente Santiago Peña está recluido.
Una de las vías de acceso al Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde el expresidente Santiago Peña está recluido.

Visitas familiares y cumpleaños de Santiago Peña

Comentó que ayer, en la previa de su cumpleaños, Peña recibió la visita de sus padres y su esposa, con quienes compartió y almorzó.

Refirió que hoy, fecha de su cumpleaños, no tiene una agenda prevista. “Para el día de hoy no tenemos ninguna actividad prevista. Las visitas que llegan hasta la oficina de guardia se anuncian, se les acompaña y él los recibe”, dijo.

Respecto a la supuesta salida de Peña del REP para ir a su vivienda a festejar su cumpleaños durante el fin de semana, el comandante respondió: “Sobre la supuesta fiesta, desconocemos eso y tomamos conocimiento a través de la prensa. Pero, el expresidente está guardando reclusión en el Regimiento”.

Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay del expresidente de Paraguay Santiago Peña (c), en la audiencia de imposición de medidas ante el juez, en Asunción (Paraguay).
Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay del expresidente de Paraguay Santiago Peña (c), en la audiencia de imposición de medidas ante el juez, en Asunción (Paraguay).

¿Cómo funcionan las visitas a Santiago Peña en el REP?

No obstante, refirió que el REP no le niega la visita de familiares y abogados a Peña. Además, explicó que se le consulta al expresidente si quiere recibir a quien se anuncia en la oficina de guardia.

“No le negamos la visita cuando se trata de sus abogados y familiares. Establecimos un cierto régimen para que él pueda estar de acuerdo con las visitas. De repente, viene alguien inopinado y le consultamos si es que le va a recibir; entonces, le hacemos pasar sin ningún problema”, sostuvo.

Cómo es la “celda” de Peña

Moreno también descartó que Peña esté en una habitación tipo suite. Señaló que se encuentra en una “habitación común, es el pabellón de oficiales, ahí están alojados los oficiales que prestan servicio en el REP, no tiene ningún privilegio, se adapta a todas las directivas”.

Además, remarcó que el REP solo cumple con las disposiciones que establece el Juzgado interviniente.

Por otra parte, mencionó que el exmandatario come la comida del cuartel, desmintiendo los rumores de que solo consumía alimentos del exterior.

Niegan que Santiago Peña tenga escolta personal en el REP

El comandante militar negó, asimismo, que Peña cuente con un escolta personal. Inclusive, señaló que el teniente coronel Óscar Sostoa, exjefe de seguridad de Peña, está cumpliendo funciones regulares como parte del REP.

Lea más: Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal

“Sostoa ya no es su jefe de seguridad ni está con él, está cumpliendo actividades normales con todo el resto del equipo que antes cubría su servicio”, sostuvo.

El expresidente de Paraguay Santiago Peña a su llegada sin esposas el sábado, a la Fiscalía General del Estado). EFE/ Fiscalía General del Estado de Paraguay.
El expresidente de Paraguay Santiago Peña, acompañado del teniente coronel Óscar Sostoa, a su llegada sin esposas a la Fiscalía General del Estado.

No obstante, informó que un oficial militar se encuentra siempre custodiándolo por si requiere de alguna situación.

Según la hipótesis fiscal, Peña habría encabezado una estructura organizada que presuntamente operó desde instituciones del Estado para favorecer los intereses del Grupo Vázquez y Ueno Bank.

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