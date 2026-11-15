Así es la celda de Miguel Vázquez: libros y un llamativo título “¿Cómo llegué hasta aquí?”

Sobre una mesa plegable de madera con una silla de plástico, en una celda de paredes blancas y grises y solo una ventana enrejada, se observan varios libros. Entre ellos sobresale un título: “¿Cómo llegué hasta aquí?”, de la autora Christine Caine.

Es uno de los detalles que más llaman la atención de las fotografías de la celda de Miguel Vázquez, ex CEO del Grupo Vázquez y exvicepresidente de Ueno Bank, difundidas este domingo por el Ministerio de Justicia. Los demás títulos no se distinguen con claridad en las imágenes.

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¿De qué trata el libro?

Caine es una oradora, autora y activista australiana de origen griego. Junto con su esposo, Nick, fundó A21 Campaign, una organización dedicada a combatir la trata de personas. La edición en español del libro fue publicada por Whitaker House en 2021. El título original en inglés es “How Did I Get Here?”, de Thomas Nelson.

La obra aborda lo que podría definirse como una deriva gradual: el alejamiento progresivo de Dios, del propósito personal y de la pasión por la fe. Según plantea la autora, ese distanciamiento no necesariamente ocurre a raíz de una crisis repentina, sino que puede producirse lentamente y sin que la persona lo advierta. Hasta que, en algún momento, descubre que está lejos del camino que creía seguir.

A partir de experiencias personales y enseñanzas bíblicas, Caine propone identificar las señales de ese alejamiento y recuperar el rumbo mediante una mayor conexión con Dios. También plantea pasar de una fe condicionada por el «¿y si?» a otra sostenida por el «aunque», capaz de mantenerse incluso frente a las dificultades.

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Cómo es la celda de Miguel Vázquez

La celda es pequeña y tiene piso de cemento. Cuenta con un colchón delgado, sábanas y dos almohadas. También se observa una silla plástica verde junto a la mesa.

La austeridad del espacio contrasta con las comodidades y el estilo de vida de lujo que rodeaban a Miguel Vázquez, vinculados a una lujosa mansión y vehículos de alta gama. Lejos de esos ambientes, hoy su espacio cotidiano se limita a una pequeña celda, una mesa plegable y algunos libros y pertenencias personales.

Justicia sostiene que no hay privilegios

El Ministerio de Justicia difundió las imágenes para desmentir versiones sobre supuestos privilegios en las condiciones de reclusión de Vázquez y los demás procesados en la causa. Según el comunicado, los internos se encuentran en módulos reestructurados y pabellones distintos, sin compartir espacios.