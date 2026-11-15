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Nacionales
15 de noviembre de 2026 - 22:33

Así es la celda de Miguel Vázquez: libros y un llamativo título “¿Cómo llegué hasta aquí?”

Hombre de espaldas en camiseta gris y shorts oscuros, frente a una cama sencilla en una celda austera. Ambiente gris y blanco.
La celda austera de Miguel Vázquez muestra un ambiente de restricción y espera.

Se conocieron las imágenes de la celda de Miguel Vázquez. Llama la atención su rincón de lectura y el título de un libro: “¿Cómo llegué hasta aquí?”

Por ABC Color
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Sobre una mesa plegable de madera con una silla de plástico, en una celda de paredes blancas y grises y solo una ventana enrejada, se observan varios libros. Entre ellos sobresale un título: “¿Cómo llegué hasta aquí?”, de la autora Christine Caine.

Celda austera con un colchón floral, mesa de madera con libros y botella de agua, sin personas visibles.
Miguel Vázquez posee un espacio de lectura dentro de su celda, un hecho atípico en las prisiones del país.

Es uno de los detalles que más llaman la atención de las fotografías de la celda de Miguel Vázquez, ex CEO del Grupo Vázquez y exvicepresidente de Ueno Bank, difundidas este domingo por el Ministerio de Justicia. Los demás títulos no se distinguen con claridad en las imágenes.

Lea más: Ministerio de Justicia desmiente supuestos privilegios a procesados por el caso Ueno Bank

¿De qué trata el libro?

Mesa de madera con el libro '¿Cómo llegué hasta aquí?' de Christine Caine y otros objetos de lectura.
Se observa el libro de Christine Caine en la mesa de lectura de la celda de Miguel Vázuquez.

Caine es una oradora, autora y activista australiana de origen griego. Junto con su esposo, Nick, fundó A21 Campaign, una organización dedicada a combatir la trata de personas. La edición en español del libro fue publicada por Whitaker House en 2021. El título original en inglés es “How Did I Get Here?”, de Thomas Nelson.

La obra aborda lo que podría definirse como una deriva gradual: el alejamiento progresivo de Dios, del propósito personal y de la pasión por la fe. Según plantea la autora, ese distanciamiento no necesariamente ocurre a raíz de una crisis repentina, sino que puede producirse lentamente y sin que la persona lo advierta. Hasta que, en algún momento, descubre que está lejos del camino que creía seguir.

A partir de experiencias personales y enseñanzas bíblicas, Caine propone identificar las señales de ese alejamiento y recuperar el rumbo mediante una mayor conexión con Dios. También plantea pasar de una fe condicionada por el «¿y si?» a otra sostenida por el «aunque», capaz de mantenerse incluso frente a las dificultades.

Lea más: Caso Ueno Bank: se entregó el director jurídico del Banco Central

Cómo es la celda de Miguel Vázquez

Interior de celda sin personas, con cama de sábanas grises, mesa de madera y silla plástica verde.
La celda de Miguel Vázuquez muestra un ambiente austero con una cama sencilla y una mesa desordenada.

La celda es pequeña y tiene piso de cemento. Cuenta con un colchón delgado, sábanas y dos almohadas. También se observa una silla plástica verde junto a la mesa.

La austeridad del espacio contrasta con las comodidades y el estilo de vida de lujo que rodeaban a Miguel Vázquez, vinculados a una lujosa mansión y vehículos de alta gama. Lejos de esos ambientes, hoy su espacio cotidiano se limita a una pequeña celda, una mesa plegable y algunos libros y pertenencias personales.

Justicia sostiene que no hay privilegios

El Ministerio de Justicia difundió las imágenes para desmentir versiones sobre supuestos privilegios en las condiciones de reclusión de Vázquez y los demás procesados en la causa. Según el comunicado, los internos se encuentran en módulos reestructurados y pabellones distintos, sin compartir espacios.

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