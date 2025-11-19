Ancho Perfil
AUDIO. INDI continúa sin una sede fija

Comunidades indígenas se movilizan en Asunción y gran parte del país para exigir, entre otras cosas, la reapertura de la sede central del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en Asunción.Claudio Genes

Hugo Samaniego, titular del INDI, admitió que continúan los problemas, conversaciones e intentos de acuerdos para conseguir un lugar en donde instalar la sede de la estatal. Mientras negocian un lugar, operan de manera temporal en un pabellón del MEC teniendo que recurrir al teletrabajo por la falta de espacio físico.