Hernán Rivas: Los “apytu’ũ lampium” degradan la imagen del Congreso, asegura diputado colorado

El diputado colorado disidente Roberto González lamentó que sus colegas cartistas, sus satélites y los liberocartistas estén impidiendo desde hace años la intervención de varios municipios donde sus intendentes están sospechados de hechos de corrupción.

“Ellos vienen impidiendo, con cualquier excusa por que se hacen favores entre ellos. Es como que yo te protejo a tu corrupto y vos me proteges a mi corrupto”, dijo el parlamentario.

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No obstante, indicó que seguirá presionando hasta el último día para que los siete pedidos de intervención que están en la Cámara de Diputados puedan ser tratados a favor de la ciudadanía.

“Hay que presionar hasta el último día por que sino se deja como que los intendentes pueden robar como nunca en su último año por que no se los va a intervenir. A los sospechados de corrupción hay que perseguirlos hasta el último día de su mandato”, sostuvo Roberto González.

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Lamenta los “apytu’ũ lampium”

El diputado González manifestó que al poner trabas a la transparencia y evitar las intervenciones municipales se está dañando la imagen del Congreso Nacional y que en los últimos años se convirtió en una “cueva de delincuentes y protectores de delincuentes”.

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“Así se degrada, se daña la imagen del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados. La cámara se convirtió en una cueva de delincuentes, protectores de delincuentes, de averiados” dijo Roberto González.

El parlamentario citó el vergonzoso caso del ex senador Hernán Rivas y el escándalo de llegar a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con un título mau, pero que fue protegido por el cartismo por años. Lo trató como una persona poco preparada, de pocas luces y con cero conocimiento del Derecho.

“Hernán Rivas cuando era diputado ya estaba sospechado de que no pisó una Facultad de Derecho y se lo sostuvo. Era un apytu’ũ lampium apenami ohesape. Ahora hay un pedido de desafuero a su padre, el intendente y evitan la transparencia”, lamentó González.

Citó también a la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA), quien afronta un juicio por lesión de confianza y al intendente de Puerto Casado Hilario Adorno (ANR-HC), hermano del diputado Domingo “Mino” Adorno, que está condenado por lesión de confianza.

“Tenemos el caso del intendente Adorno quien está condenado y la intendenta de Valenzuela que esposada llegó a su audiencia. A ambos se solicitó el pedido de intervención municipal y mis colegas lo encubrieron. Los liberales con los cartistas se hicieron favores”, dijo González.

“El daño colateral para el PLRA y para la ANR por que no solo comprometen la chance del partido, sino la imagen de impunidad“, puntualizó.

Los pedidos de intervenciones que están en el congelador de la Cámara de Diputados, algunos desde hace tres años son: