26 de enero de 2026 - 17:16

AUDIO. Controlan incendio en la Costanera Sur

Desde el Comando Logístico informaron que lograron contener un incendio forestal registrado al mediodía de hoy en la Costanera Sur de Asunción. Precisaron que el siniestro inició debido a que un vecino de la zona estaba realizando una quema de basuras.