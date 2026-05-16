Anuncian sábado cálido antes de la llegada de tormentas y del frío

Sin embargo, la probabilidad de lluvias aumentará significativamente debido al desarrollo de núcleos de tormentas. Estos sistemas podrían ocasionar fenómenos de tiempo severo, afectando de manera principal a las zonas norte y este de ambas regiones del país.

Se estima que los acumulados de precipitación se situarán entre los 40 y 80 mm. Además, las tormentas vendrán acompañadas de ráfagas de vientos que podrían rondar los 80 km/h y existe una alta probabilidad de caída de granizos en forma puntual, por lo que se insta a la ciudadanía a tomar precauciones.

Ante este escenario, se recomienda consultar el Boletín Especial por Sistema de Tormentas para conocer en detalle las áreas afectadas y los periodos de ocurrencia, así como seguir de cerca las actualizaciones de los avisos meteorológicos a corto plazo.

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¿Cómo estará el tiempo el domingo?

Los pronósticos indican que estas condiciones de inestabilidad persistirán durante el domingo 17 en el norte del país. Se espera una tendencia de mejoría en las condiciones del tiempo recién en el transcurso del lunes 18 de mayo.

Posteriormente, se anticipa el ingreso y avance de un frente frío que provocará un descenso progresivo de la temperatura en todo el territorio paraguayo. Para los próximos días, las mínimas caerían por debajo de los 11 °C y las máximas no superarían los 19 °C, instalándose un ambiente de frío a fresco.