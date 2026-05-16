Titular del IPS dispara contra consejero que pidió permiso con goce de sueldo

Al asumir la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS) en abril, el doctor Isaías Fretes solicitó a los miembros del Consejo de Administración de la previsional que pongan sus cargos a disposición para darle libertad de realizar los cambios que creyera necesarios en una institución marcada por escándalos y problemas administrativos.

Sin embargo, algunos miembros del Consejo se han aferrado a sus cargos, entre ellos José Emilio Argaña, representante del sector de los empleadores, con el argumento de que los cambios de cargos del Consejo de Administración del IPS son potestad exclusiva del Poder Ejecutivo y no del presidente de la previsional.

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Esta semana, Argaña solicitó al Consejo del IPS un permiso de 15 días, con goce de sueldo, para ausentarse de sus funciones como consejero, lo que motivó nuevas críticas del titular de la previsional.

“Por una cuestión ética yo no lo hubiese hecho”

El doctor Fretes señaló que cada consejero puede actuar con independencia y Argaña está amparado en la ley al hacer su pedido, pero opinó que el accionar del consejero no es “ético”.

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“Le corresponde por ley, pero eso de pedir su dieta, por más que le corresponda, yo no lo hubiese hecho”, dijo el presidente del IPS. “Por una cuestión ética yo no lo hubiese hecho, pero cada uno es responsable de sus actos”, dijo a la 1020 AM.

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Varias asociaciones como la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay o la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio manifestaron su apoyo a Fretes e hicieron eco a su postura de que los consejeros deben poner a disposición sus cargos.