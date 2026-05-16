Video: Colegio San Francisco de Ypané se destaca en desfile estudiantil de Ñemby y se vuelve viral en redes

El Colegio San Francisco de Asís, del centro de Ypané, fue una de las instituciones invitadas al desfile estudiantil desarrollado en la ciudad vecina de Ñemby, en el marco de las celebraciones patrias.

Lea más: San Lorenzo: desfile estudiantil por los 215 años de la Independencia del Paraguay

La delegación estuvo integrada por 34 integrantes de la banda lisa, 36 chiroleras, además de estudiantes abanderados y docentes que acompañaron la presentación. El palo mayor del grupo fue la estudiante Milagros Pereira, quien lució una capa colocada sobre el hombro, símbolo de liderazgo, responsabilidad y del honor de guiar al grupo durante el desfile.

Lea más: Itauguá, con un impecable desfile estudiantil en su 295 aniversario de fundación

El vestuario de las chiroleras fue inspirado en los colores que representan la esencia de la institución: tonos marrones y beige, elegidos para transmitir elegancia, tradición y armonía. Cada detalle del diseño fue cuidadosamente elaborado por la profesora Edith Cristina Duarte de It, quien apostó por una propuesta fina y delicada, resaltando la belleza de la juventud paraguaya con sutileza y respeto a las tradiciones.

Lea más: Pilar vivió una emotiva jornada patriótica con multitudinario desfile cívico estudiantil

La presentación del colegio no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios resaltaron la distinción del atuendo y dejaron comentarios como: “No hace falta mostrar demasiado para ser elegantes y destacarse en un desfile”.

Desde la institución señalaron que el uniforme representa mucho más que una vestimenta, ya que simboliza disciplina, cultura y amor a la patria, con el objetivo de honrar las tradiciones nacionales y llevar en alto el nombre del Colegio San Francisco de Asís de Ypané.