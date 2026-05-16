Vuelve el frío: estas son las mínimas previstas por zona para el domingo y lunes

Según advirtió la Dirección de Meteorología e Hidrología, el inicio de la nueva semana traería consigo un nuevo descenso de la temperatura, que en los últimos días subió luego de días de frío intenso en todo el territorio paraguayo.

Si bien las temperaturas mínimas anunciadas en el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología para mañana domingo y el lunes no serían tan bajas como las registradas la semana pasada – en la que algunas zonas del país registraron hasta 3 grados centígrados -, sí se espera un descenso de los índices, especialmente el lunes.

Asunción, que hoy tiene una máxima anunciada de 25 grados, mañana tendrá una temperatura máxima de solo 20 grados, con una mínima de 15. En Ciudad del Este la máxima será mañana también de 20 grados y la mínima de 16, mientras que en Encarnación habrá una máxima de 19 y una mínima de 14.

Ciudad Temperatura mínima del domingo Temperatura máxima del domingo Concepción 16°C 20°C San Pedro 15°C 20°C Caacupé 15°C 20°C Villarrica 15°C 19°C Coronel Oviedo 15°C 19°C Caazapá 14°C 19°C Encarnación 14°C 19°C San Juan Bautista 14°C 19°C Paraguarí 15°C 19°C Ciudad del Este 16°C 20°C Asunción 15°C 20°C Pilar 13°C 18°C Pedro Juan Caballero 14°C 19°C Salto del Guairá 18°C 21°C Pozo Colorado 16°C 20°C Fuerte Olimpo 18°C 22°C Mariscal Estigarribia 16°C 20°C

Frío desde el lunes

El descenso más importante de la temperatura se registrará el lunes, cuando Asunción tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 18. En zonas como Ñeembucú o Paraguarí se esperan mínimas de 10 grados y las máximas a nivel nacional no llegarían a 20 grados.

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Se esperan temperaturas similares, con mínimas alrededor de 10 grados, durante la mayor parte de la semana.