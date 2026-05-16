Vuelve el frío: estas son las mínimas previstas por zona para el domingo y lunes

Según advirtió la Dirección de Meteorología e Hidrología, el inicio de la nueva semana traería consigo un nuevo descenso de la temperatura, que en los últimos días subió luego de días de frío intenso en todo el territorio paraguayo.
Si bien las temperaturas mínimas anunciadas en el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología para mañana domingo y el lunes no serían tan bajas como las registradas la semana pasada – en la que algunas zonas del país registraron hasta 3 grados centígrados -, sí se espera un descenso de los índices, especialmente el lunes.
Asunción, que hoy tiene una máxima anunciada de 25 grados, mañana tendrá una temperatura máxima de solo 20 grados, con una mínima de 15. En Ciudad del Este la máxima será mañana también de 20 grados y la mínima de 16, mientras que en Encarnación habrá una máxima de 19 y una mínima de 14.
|Ciudad
|Temperatura mínima del domingo
|Temperatura máxima del domingo
Concepción
16°C
20°C
San Pedro
15°C
20°C
Caacupé
15°C
20°C
Villarrica
15°C
19°C
Coronel Oviedo
15°C
19°C
Caazapá
14°C
19°C
Encarnación
14°C
19°C
San Juan Bautista
14°C
19°C
Paraguarí
15°C
19°C
Ciudad del Este
16°C
20°C
Asunción
15°C
20°C
Pilar
13°C
18°C
Pedro Juan Caballero
14°C
19°C
Salto del Guairá
18°C
21°C
Pozo Colorado
16°C
20°C
Fuerte Olimpo
18°C
22°C
Mariscal Estigarribia
16°C
20°C
Frío desde el lunes
El descenso más importante de la temperatura se registrará el lunes, cuando Asunción tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 18. En zonas como Ñeembucú o Paraguarí se esperan mínimas de 10 grados y las máximas a nivel nacional no llegarían a 20 grados.
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Se esperan temperaturas similares, con mínimas alrededor de 10 grados, durante la mayor parte de la semana.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
13°C
19°C
San Pedro
13°C
18°C
Caacupé
11°C
18°C
Villarrica
10°C
18°C
Coronel Oviedo
11°C
18°C
Caazapá
11°C
18°C
Encarnación
11°C
17°C
San Juan Bautista
10°C
17°C
Paraguarí
10°C
18°C
Ciudad del Este
13°C
18°C
Asunción
11°C
18°C
Pilar
10°C
17°C
Pedro Juan Caballero
12°C
17°C
Salto del Guairá
13°C
18°C
Pozo Colorado
13°C
19°C
Fuerte Olimpo
15°C
19°C
Mariscal Estigarribia
13°C
19°C