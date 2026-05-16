Clima
16 de mayo de 2026 a la - 10:44

Vuelve el frío: estas son las mínimas previstas por zona para el domingo y lunes

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FERNANDO ROMERO 24-06-24 LOCALE

Meteorólogos anticipan que la temperatura volverá a bajar en Paraguay de manera notable en los próximos días. Enterate de cuánto frío hará este domingo y lunes en cada zona del pais.

Por ABC Color

Según advirtió la Dirección de Meteorología e Hidrología, el inicio de la nueva semana traería consigo un nuevo descenso de la temperatura, que en los últimos días subió luego de días de frío intenso en todo el territorio paraguayo.

Si bien las temperaturas mínimas anunciadas en el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología para mañana domingo y el lunes no serían tan bajas como las registradas la semana pasada – en la que algunas zonas del país registraron hasta 3 grados centígrados -, sí se espera un descenso de los índices, especialmente el lunes.

Asunción, que hoy tiene una máxima anunciada de 25 grados, mañana tendrá una temperatura máxima de solo 20 grados, con una mínima de 15. En Ciudad del Este la máxima será mañana también de 20 grados y la mínima de 16, mientras que en Encarnación habrá una máxima de 19 y una mínima de 14.

CiudadTemperatura mínima del domingoTemperatura máxima del domingo

Concepción

16°C

20°C

San Pedro

15°C

20°C

Caacupé

15°C

20°C

Villarrica

15°C

19°C

Coronel Oviedo

15°C

19°C

Caazapá

14°C

19°C

Encarnación

14°C

19°C

San Juan Bautista

14°C

19°C

Paraguarí

15°C

19°C

Ciudad del Este

16°C

20°C

Asunción

15°C

20°C

Pilar

13°C

18°C

Pedro Juan Caballero

14°C

19°C

Salto del Guairá

18°C

21°C

Pozo Colorado

16°C

20°C

Fuerte Olimpo

18°C

22°C

Mariscal Estigarribia

16°C

20°C

Frío desde el lunes

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El descenso más importante de la temperatura se registrará el lunes, cuando Asunción tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 18. En zonas como Ñeembucú o Paraguarí se esperan mínimas de 10 grados y las máximas a nivel nacional no llegarían a 20 grados.

Lea más: Anuncian jornadas inestables durante el fin de semana en Ciudad del Este

Se esperan temperaturas similares, con mínimas alrededor de 10 grados, durante la mayor parte de la semana.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

13°C

19°C

San Pedro

13°C

18°C

Caacupé

11°C

18°C

Villarrica

10°C

18°C

Coronel Oviedo

11°C

18°C

Caazapá

11°C

18°C

Encarnación

11°C

17°C

San Juan Bautista

10°C

17°C

Paraguarí

10°C

18°C

Ciudad del Este

13°C

18°C

Asunción

11°C

18°C

Pilar

10°C

17°C

Pedro Juan Caballero

12°C

17°C

Salto del Guairá

13°C

18°C

Pozo Colorado

13°C

19°C

Fuerte Olimpo

15°C

19°C

Mariscal Estigarribia

13°C

19°C