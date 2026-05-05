Ancho Perfil
05 de mayo de 2026 a la - 21:51

AUDIO: Revelan la posible causa del incendio en el edificio de Ahorros Paraguayos

Persona femenina en camiseta negra relajándose en el balcón del edificio Ahorros Paraguayos, cielo despejado de fondo.
Personas se atrincheraron en el edificio Ahorros Paraguayos debido al incendio que ocurrió el martes en Asunción.Drone de ABC Tv