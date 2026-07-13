Sole Núñez promete recuperar el 100% de las plazas y denuncia desvíos a campaña de ANR

“¿En serio vamos a seguir votando para que las plazas sigan así?“, cuestionó Soledad Núñez, candidata a la intendencia por la Alianza Juntos Por Asunción en un video en sus redes sociales.

La aspirante, en su mensaje a los electores, señaló que en unos meses su hija Ana tendrá la edad para jugar en los parques municipales. “Realmente me indigna que no hayan plazas en buenas condiciones en nuestra ciudad. Es hora de ponerle solución a esto”, aseveró.

“Mi compromiso es trabajar con las comisiones vecinales y con el sector privado para recuperar 100% de las plazas en Asunción”, prometió.

Desvían fondos y traban para pedir coimas

Desde sus redes sociales, Núñez también reflotó sus dichos en que denuncia que los impuestos de los contribuyentes se usan para pagar las campañas electorales de los candidatos a concejales de la ANR.

Hizo alusión a la gestión del intendente interino Luis Bello, la lista de 24 candidatos a concejales de la ANR encabezados por Gerardo Benítez y al intendentable cartista Camilo Pérez.

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“En este momento, la campaña de muchos candidatos a la junta se está financiando con plata los contribuyentes, y lo digo con mucha seguridad y no me queda ningún tipo de duda que hoy la municipalidad está haciendo botín para financiar campañas políticas”, expresó Núñez en un clip de su entrevista en el programa Mirando Lejos de CN9.

En el clip Núñez promete que en sus primeros 30 días de gobierno “va a acabar la fiesta en la municipalidad”.

“Hoy esa institución está financiando a operadores políticos. Hoy el modelo de las cajas paralelas es lo que reina, es de lo más pequeño, de lo micro a lo más macro. Son los recursos que ya existen en la ciudad, que circulan, que deberían parar a la cuenta de la municipalidad, pero no van a parar, sino que funciona un modelo de las cajas paralelas”, sostuvo.

Hacen que se pague “por afuera”

Núñez agregó que también persiste un sistema de coimas y cajas paralelas en que la comuna hace el trámite “tremendamente tortuoso” para que el contribuyente impulse sus reclamos “por afuera”.

Añadió que dicho dinero debería ser usado en financiar obras y mejorar los servicios “pero hoy se desvían para otros fines”, manifestó.

“Ojalá que la gente se dé cuenta de que este modelo ya no puede continuar y que nos pueden cambiar el rostro, nos pueden poner discursos distintos en las elecciones, pero mientras sigamos apostando por lo mismo de siempre, las cosas no van a cambiar”, sentenció.