Agricultor amenaza con “hacer justicia por mano propia” tras denunciar invasiones y falta de respuesta de autoridades.

El productor agrícola Carlos Pochiñec denunció incidentes en una propiedad rural donde cultiva arroz y chía, y lanzó una grave advertencia al asegurar que recurrirá a la violencia si continúan las supuestas invasiones a sus cultivos y, según afirma, persiste la falta de respuesta de la Policía Nacional y del Ministerio Público.

Pochiñec, agricultor oriundo de Fram, departamento de Itapúa, explota una propiedad ubicada en la compañía Rincón, distrito de Borja en el departamento de Guairá, donde asegura sufrir desde hace varios años constantes conflictos con vecinos asentados al otro lado de la ruta, en un inmueble que ellos identifican como un campo comunal. Según su denuncia, animales vacunos ingresan frecuentemente a sus cultivos de arroz y chía, ocasionando importantes pérdidas económicas al destruir las plantaciones.

El productor sostuvo que los animales pertenecen principalmente a un reducido grupo de personas, entre quienes identificó a un agente policial y a otro poblador de la zona. Afirmó además que el ganado carece de marcas de identificación y que, en ocasiones, sería llevado deliberadamente a pastar dentro de su propiedad.

Autoridades ignoran sus denuncias

Pochiñec aseguró que durante los últimos dos años presentó alrededor de 50 denuncias ante la Policía Nacional y el Ministerio Público sin obtener, según dijo, una respuesta efectiva que permita poner fin al conflicto. En ese contexto manifestó públicamente que ya comunicó tanto a la Policía como a la Fiscalía que, si vuelve a encontrar a estas personas dentro de su propiedad, “las matará”, afirmando que ya no soporta la situación.

“Yo mañana le encuentro a los tipos en mi propiedad, le mato, así de sencillo va a ser la cosa. Este (la entrevista telefónica) yo te estoy grabando ahora con otro teléfono para que quede constancia. Al comisario le dije, a la fiscalía le dije y a vos te digo, porque ya no aguanto más. Yo tengo dos millones de dólares de deudas”, manifestó el productor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El agricultor también denunció que su hermano habría sido amenazado con armas de fuego y obligado a descender de un tractor por personas con quienes mantiene el conflicto. Además, aseguró que el parabrisas de la maquinaria fue destruido durante el incidente. Asimismo, acusó a efectivos policiales de no intervenir pese a que, según su versión, dos patrulleras se encontraban en las inmediaciones cuando ocurrieron los hechos.

El productor atribuyó la supuesta falta de avances en sus denuncias a una presunta protección política y policial hacia las personas que señala como responsables.

Conflicto de larga data

El conflicto entre ambas partes no es nuevo, puesto que meses atrás, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales intervino el establecimiento agrícola tras denuncias formuladas por pobladores de la compañía Rincón. En aquella ocasión, vecinos acusaron a Pochiñec de haber realizado canalizaciones y modificaciones sobre un cauce hídrico que, presuntamente, dejaron sin agua a un campo comunal utilizado para la cría de ganado.

Durante el procedimiento participaron técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), quienes realizaron verificaciones e iniciaron peritajes para determinar si existieron daños ambientales.

Lea más: Fiscalía investiga presunto daño ambiental en arrozal de Borja tras denuncia por desvío de arroyo

Además de esa investigación, los mismos vecinos presentaron denuncias por supuestos hechos de abigeato, agresiones e incluso atentados contra la vida, acusaciones que el agricultor rechazó categóricamente.

Pochiñec sostiene, por el contrario, que es él quien resulta víctima de amenazas, ataques y daños patrimoniales ocasionados por personas que ingresan a su propiedad junto con animales sueltos.