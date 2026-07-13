Plaza Uruguaya: esta es la posición de la Municipalidad sobre la tala 37 de árboles

Tras las protestas ciudadanas por la supuesta intención de derribar decenas de árboles de la Plaza Uruguaya, la Municipalidad de Asunción salió al paso para aclarar la situación y llevar tranquilidad a la población.

En comunicación con ABC, el director general de Gestión Ambiental de la comuna, Máximo Barreto, señaló que, hasta el momento, la Municipalidad no autorizó la tala de un solo árbol dentro de la plaza y que el proyecto se encuentra bajo un análisis técnico.

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El origen de la polémica radica en una solicitud presentada por el consorcio encargado de las obras en la zona. La firma alegó en su nota que existen varios ejemplares que representan un peligro inminente para los transeúntes debido a su deterioro físico.

Muchos de los ejemplares señalados tienen décadas de antigüedad. La contratista afirma que estos árboles dañados están riesgo de que caigan sobre personas o destruyan la infraestructura de la plaza.

Saneamiento antes que la motosierra

Barreto aclaró que la cifra inicial de 37 árboles en la mira no es definitiva y podría reducirse drásticamente, incluso a cero, tras las verificaciones que realiza la Municipalidad de Asunción.

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“Nosotros vamos a verificar los árboles uno por uno. Si encontramos que el problema se puede solucionar mediante medidas de saneamiento para que el árbol se recupere, se va a mantener. Podríamos podar solo la parte que tiene riesgo de caer y aplicar tratamientos para salvar el resto del ejemplar”, explicó el director de Gestión Ambiental.

Técnicos municipales ya realizaron dos relevamientos en el sitio y tienen previsto un tercer análisis para identificar con precisión cada árbol afectado.

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Según los primeros mapeos generales, la gran mayoría de los árboles señalados muestra condiciones viables para ser recuperados mediante poda controlada y el uso de productos químicos y agrodefensivos que ayuden a sanar la madera.

El informe técnico estará listo esta semana

La comuna asuncena prevé concluir el análisis de campo en los próximos días. Barreto adelantó que un equipo de inspectores volvió a recorrer la plaza y que el informe final con la decisión técnica definitiva estará listo en el transcurso de esta semana o la próxima.

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El director también relativizó el impacto del pedido en caso de que algún árbol deba ser retirado. Señaló que esos 37 ejemplares representan menos del 10% de la masa forestal total de la Plaza Uruguaya. No obstante, insistió en que buscarán preservar el paisaje verde característico del lugar.

“El mensaje para la ciudadanía que está preocupada es que no se va a talar ni un solo árbol que no corresponda. Todo pasa por nuestra estricta revisión técnica; si nosotros no autorizamos, sencillamente no se puede hacer y no va a pasar”, concluyó.