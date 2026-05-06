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06 de mayo de 2026 a la - 21:16

AUDIO: “El fantasma de Nenecho sigue recorriendo la institución”, asegura concejal de Asunción

Alvaro Grau en traje azul sosteniendo una botella de agua, acompañado de Jazmin Galeano revisando documentos en un ambiente formal.
Alvaro Grau (PPQ), concejal de Asunción, durante la sesión ordinaria de la JMA.Gentileza, Junta Municipal de Asunción