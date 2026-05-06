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06 de mayo de 2026 a la - 17:09

Edelira: fue nombrada hija dilecta porque nació con 8 kg y ahora reclama un aporte municipal impago

Niña pequeña, durmiendo con expresión tranquila en ambiente acogedor, destacando su peso al nacer en un contexto especial.
Cuando nació en el año 2006, Brígida Benítez pesó 8 kilogramos. La llamaron la bebé gigante y en su ciudad la nombraron "hija dilecta".Gentileza

La que fue denominada en su momento como la bebé recién nacida más grande del país, en el año 2006, con un impresionante peso de 8 kilogramos, actualmente tiene 19 años y reside en su distrito natal, Edelira. Su sueño es estudiar medicina, pero su situación económica se lo impide. Hoy reclama un aporte municipal que se le concedió al nacer, tras ser nombrada hija dilecta del distrito, pero que la comuna nunca cumplió a cabalidad con su familia.

Por Sergio González

Brígida Tomasa Benítez (19) es una joven de la compañía Edelira Km 21, del distrito del mismo nombre, en el noreste del departamento de Itapúa. La misma nació en 2006 con un impresionante peso de 8 kilogramos, por lo que es reconocida como uno de los bebés recién nacidos más grandes del país.

Este hecho particular fue noticia a nivel nacional, donde se la destacaba como uno de los bebés más grandes del mundo. Incluso, por Resolución 39/2006 de la Junta Municipal de Ederlira, fue nombrada hija dilecta de la comunidad.

La joven relató que su familia, en ese entonces, residía en una comunidad rural conocida como Paso Carreta, sitio donde creció siendo la menor de cuatro hermanos. Su padre, Marcelino Benítez Cardozo, era docente, y su madre, Victoriana Benítez, ama de casa.

Describió que, afortunadamente, no tuvo complicaciones de salud. Actualmente es empleada doméstica en la zona, tras haber culminado la secundaria, mientras que sus padres continúan en su comunidad natal.

Certificado médico con información sobre el nacimiento de Brígida Benítez, sin personas visibles.
Se certifica el nacimiento de Brígida Benítez en Edelira con un peso de 8 kg.

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Reclama aporte

En la resolución donde la nombran hija dilecta, el documento establece que sería entregado un aporte mensual de G. 200.000 para los gastos de la niña por parte de la municipalidad. Este dinero, según detallaron los padres, fue entregado solamente en una ocasión.

Documento oficial que declara a Brígida Tomasa Benítez hija dilecta de Edelira, con el escudo y sellos municipales.
Por el récord, fue reconocida como hija dilecta y, por resolución, se comprometieron a entregar un aporte económico que no se concretó hasta la actualidad, según denuncian.

La joven lamentó que, cuando era niña, acompañó a su madre a la municipalidad para solicitar la ayuda económica que estaba comprometida. No obstante, las autoridades de ese entonces las echaron del recinto municipal, motivo por el que no se acercaron más.

“Mi papá era docente, pero igual no alcanzaba; recuerdo que no tenía para mi mochila para ir a la escuela, por eso mi mamá se animó a reclamar”, refirió la joven.

Explicó que todavía no conversó con las autoridades actuales, pero indicó que se asesorará con un abogado para ver qué se puede hacer en esta situación.

Benítez dijo que su sueño es estudiar medicina y convertirse en médica. Si consigue que le reconozcan ese aporte, lo utilizaría para poder continuar sus estudios y acceder a una carrera universitaria, manifestó.

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Mujer con chaqueta de mezclilla y camiseta leopardo frente a una pared blanca, con expresión neutral y cabello recogido.
Brígida Benítez fue denominada en su momento como la bebé recién nacida más grande del país, en el año 2006, tras nacer con un impresionante peso de 8 kilogramos. Actualmente tiene 19 años y reside en su distrito natal, Edelira.

Desconocen situación

El actual intendente municipal, Pedro Villagra (ANR), manifestó que no está al tanto de este episodio ni del compromiso de la comuna con la joven. Afirmó que no recibieron ninguna comunicación ni nota oficial para informar del tema

Edificio en construcción con ladrillos y marcos de colores verde y amarillo en un entorno urbano, sin personas visibles. Municipalidad de Edelira, en Itapúa.
Municipalidad de Edelira, en Itapúa.

Indicó que se pondrá en contacto con la joven y realizará las gestiones para corroborar la situación en que se encuentra este compromiso municipal.