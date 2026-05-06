Edelira: fue nombrada hija dilecta porque nació con 8 kg y ahora reclama un aporte municipal impago

Brígida Tomasa Benítez (19) es una joven de la compañía Edelira Km 21, del distrito del mismo nombre, en el noreste del departamento de Itapúa. La misma nació en 2006 con un impresionante peso de 8 kilogramos, por lo que es reconocida como uno de los bebés recién nacidos más grandes del país.

Este hecho particular fue noticia a nivel nacional, donde se la destacaba como uno de los bebés más grandes del mundo. Incluso, por Resolución 39/2006 de la Junta Municipal de Ederlira, fue nombrada hija dilecta de la comunidad.

La joven relató que su familia, en ese entonces, residía en una comunidad rural conocida como Paso Carreta, sitio donde creció siendo la menor de cuatro hermanos. Su padre, Marcelino Benítez Cardozo, era docente, y su madre, Victoriana Benítez, ama de casa.

Describió que, afortunadamente, no tuvo complicaciones de salud. Actualmente es empleada doméstica en la zona, tras haber culminado la secundaria, mientras que sus padres continúan en su comunidad natal.

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Reclama aporte

En la resolución donde la nombran hija dilecta, el documento establece que sería entregado un aporte mensual de G. 200.000 para los gastos de la niña por parte de la municipalidad. Este dinero, según detallaron los padres, fue entregado solamente en una ocasión.

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La joven lamentó que, cuando era niña, acompañó a su madre a la municipalidad para solicitar la ayuda económica que estaba comprometida. No obstante, las autoridades de ese entonces las echaron del recinto municipal, motivo por el que no se acercaron más.

“Mi papá era docente, pero igual no alcanzaba; recuerdo que no tenía para mi mochila para ir a la escuela, por eso mi mamá se animó a reclamar”, refirió la joven.

Explicó que todavía no conversó con las autoridades actuales, pero indicó que se asesorará con un abogado para ver qué se puede hacer en esta situación.

Benítez dijo que su sueño es estudiar medicina y convertirse en médica. Si consigue que le reconozcan ese aporte, lo utilizaría para poder continuar sus estudios y acceder a una carrera universitaria, manifestó.

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Desconocen situación

El actual intendente municipal, Pedro Villagra (ANR), manifestó que no está al tanto de este episodio ni del compromiso de la comuna con la joven. Afirmó que no recibieron ninguna comunicación ni nota oficial para informar del tema

Indicó que se pondrá en contacto con la joven y realizará las gestiones para corroborar la situación en que se encuentra este compromiso municipal.