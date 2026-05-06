Cancelan desfile militar para las fiestas patrias

Para el jueves 14 y viernes 15 de mayo se prevén las fiestas patrias por la independencia de Paraguay del reino español que se dio tras la revuelta del 14 y 15 de mayo de 1811 con la intimación al gobernador español Bernardo de Velazco.

Estas fiestas incluyen ferias, cierre de calles, fiestas, recreaciones artísticas de la gesta revolucionaria, música en vivo, fuegos artificiales, entre muchos otros festejos.

Sin embargo, la novedad este año es que no se contará con el tradicional desfile militar que se hace en cada fecha conmemorativa, según confirmó el coronel Nelson Ortiz.

“Nosotros siempre estamos preparados para la realización de ese evento. Particularmente yo considero que esa pregunta habría que trasladar a comunicación social de la Presidencia, porque nosotros solamente recibimos la directiva que no se va a realizar. Quizás se trasladó ese esfuerzo para las festividades de la Fundación de Asunción o por el enfoque un poco más cultural, educativo que se quiere dar en esta ocasión”, respondió al ser consultado sobre el motivo de la cancelación del desfile.

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Fiestas por el 14 y 15 de mayo

En la conferencia de prensa que reunió a representantes de más de 40 instituciones públicas y organizaciones civiles, el Gobierno Nacional presentó la agenda oficial para conmemorar el aniversario 215 de la independencia del Paraguay.

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El cronograma incluye más de 140 actividades que se desarrollarán en todo el territorio nacional y en las representaciones diplomáticas en el exterior.

En el Centro Histórico de Asunción, que será el epicentro de los festejos, las celebraciones se extienden desde el miércoles 11 hasta finales de mayo.

Entre los puntos destacados se encuentran la Casa de la Independencia, el Archivo Nacional —que exhibirá el emblemático “Libro de Oro”— y el Centro Cultural de la República El Cabildo, donde actores personificarán a los próceres de la época.

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Feria Palmear

Uno de los eventos más esperados es la “Feria Palmear”, que por primera vez se realizará de forma continua durante el 14 y 16 de mayo a lo largo de la calle Palma, siendo que en esta edición especial se contará con más de 45 feriantes, música en vivo y una oferta gastronómica diversa.

El Festival de la Independencia se llevará a cabo el 14 de mayo en las plazas frente al Cabildo, con la participación de artistas como Paiko y Villagrán Bolaños, culminando con una recreación histórica de la gesta libertadora a la medianoche.

Actividades castrenses por fechas patrias

Pese a la cancelación del tradicional desfile militar, se realizarán los honores militares tradicionales el 14 de mayo.

La jornada se iniciará a las 7:30 con el izamiento del pabellón patrio en los jardines del Palacio de Gobierno, acompañado por una salva de 21 cañonazos, sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea y el saludo de buques de la Armada.

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Posteriormente, se realizará la ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes y el solemne Tedeum a las 9:00.

Cultura y participación ciudadana

La ministra de Cultura, Adriana Ortiz, destacó que este año se ha logrado un “récord de actividades” gracias a un trabajo articulado entre el sector público y privado.

Además de los eventos masivos, se habilitarán circuitos turísticos en el Teatro Municipal y puestas de danza folclórica en hoteles históricos.

Para los más pequeños, la Manzana de la Rivera ofrecerá presentaciones de títeres.

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Para asegurar que la ciudadanía esté informada minuto a minuto, el Gobierno habilitó el portal digital agendarte.cultura.gob.py, donde se puede consultar el cronograma completo de manera dinámica y ordenada.

“Llamo a las familias paraguayas a convocarse en el centro histórico para disfrutar de una fiesta cívica desde el respeto y para reconocernos en una identidad cultural que nos une”, concluyó la ministra durante la presentación.