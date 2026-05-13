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13 de mayo de 2026 a la - 19:15

AUDIO: Alrededor de 1.000 medicamentos saldrán del vademécum del IPS

Directores y administradores del instituto de previsión social se reunieron para discutir el vademécum de medicamentos e insumos en un evento interior.
Directores y administradores del IPS se reunieron para discutir el vademécum de medicamentos e insumos en un evento interior.Claudio Genes, ABC